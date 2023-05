Dentro del PRO hay una interna clara y explícita entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde porteño visitó cuatro veces la comuna bahiense y deslizó que como candidato a intendente le gustaría "alguien del equipo de Héctor (Gay)”.

Como el actual jefe comunal no se presentará a las elecciones ya trascendió que esa candidata sería la senadora provincial Nidia Moirano.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal también opinó sobre la conveniencia de llevar candidato único o competir en PASO y no coincidió con Larreta:

"Yo coincido en que donde hay un intendente gobernando y se presenta a la reelección es mejor que no haya PASO. Ahora, este no es el caso de Bahía. Héctor Gay no se quiere presentar a un tercer mandato. Por lo tanto, me parece bien que haya PASO".

La próxima semana habrá un encuentro entre Patricia Bullrich y Héctor Gay que puede definir si Juntos irá con un solo candidato o habrá competencia en primarias abiertas.