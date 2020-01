Una nueva escalada en la pelea verbal entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, ocurrió cuando el funcionario bonaerense insistió en diferenciarse de su par naconal Sabina Frederic. En ese contexto, un organismo de Derechos Humanos pidió su renuncia.

"Dice que Frederic expresa lo que él piensa en materia de seguridad. Está muy bien que así sea y es lo lógico, pero eso no significa que la ministra exprese lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses", aseguró Berni aunque relativizó que eso "no está ni bien ni mal". Las declaraciones fueron este lunes luego Fernández pidiera "que se ocupe de la provincia" en vez de criticar a la funcionaria nacional.

Luego agregó: "Los que venimos de la ciencia no creemos en el pensamiento único ni binario como una metodología de construcción política, mucho menos a la hora de sentarnos a diseñar y pensar políticas públicas. Nadie es dueño de la verdad absoluta".

Este cruce tuvo un condimento más cuando antes de comenzar un encuentro del presidente Alberto Fernández con organismos de DDHH, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), dijo: "Berni es un hombre de gatillo fácil, provocador. Nosotros, como Liga, pedimos su remoción. No tiene nada que hacer un gatillo fácil, misógino, no tiene nada que tenga algo que ver con nosotros. Representa una larga tradición represora en la provincia de Buenos Aires: los últimos ministros de Daniel Scioli fueron como Berni. Hay que hacer una discusión de fondo y terminar con la mentira de que con mano dura se terminan los problemas".

El ministro Berni continuó en diálogo con La Red: "Me dedico permanentemente a la provincia e intento hacer lo mejor, desde una mirada profesional, no desde una mirada caprichosa o ideológica". También señaló que "ninguna posición es buena o mala en sí misma, sino que hay que contextualizarla" e insistió en que la ministra "no expresa lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses",

"Siempre trato de ser coherente entre lo que pienso y digo, y entre lo que digo y hago, pero además lo sostengo en el tiempo. Siempre he sostenido mis principios y eso es lo que nos da credibilidad ante la sociedad", remarcó Berni. En esa línea, destacó que "la sociedad entiende que no siempre lo opuesto está enfrentado, sino que también existe lo opuesto complementario".