Bianco se diferenció de Mayra Mendoza: envió saludos a Máximo tras ser operado y buscó bajar la tensión con La Cámpora
El ministro de Gobierno bonaerense le deseó una pronta recuperación al líder de La Cámpora durante la conferencia de prensa de este lunes en La Plata. El gesto se dio semanas después del fuerte cruce con la diputada provincial por un mensaje filtrado en WhatsApp.
En medio de la interna que atraviesa al peronismo bonaerense, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le envió este lunes un mensaje público de apoyo a Máximo Kirchner tras conocerse que fue sometido a una intervención quirúrgica.
Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia de prensa que brindó este lunes en La Plata, donde Bianco aprovechó para desearle una pronta recuperación al referente de La Cámpora. En la misma línea, también envió saludos al intendente de Benito Juárez, Julio Marini.
El saludo de Bianco llegó luego de que Máximo Kirchner fuera sometido a una intervención quirúrgica programada por un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno en las glándulas salivales, por el que fue operado en el Hospital Italiano de La Plata. Según trascendió, el dirigente evoluciona favorablemente.
El gesto político no pasó desapercibido y llega después de la polémica que se desató semanas atrás por los mensajes filtrados de Mayra Mendoza en un grupo de WhatsApp de intendentes peronistas, luego de que Bianco fuera operado de urgencia por un cuadro de apendicitis durante un viaje a Barcelona junto al gobernador Axel Kicillof.
En aquel episodio, Mendoza había cuestionado públicamente la actitud del entorno de Kicillof y vinculó la preocupación mostrada por la salud de Bianco con la falta de gestos similares hacia Cristina Fernández de Kirchner cuando fue intervenida quirúrgicamente meses atrás.
La respuesta de Bianco no tardó en llegar. En declaraciones radiales, el funcionario calificó aquella situación como “penosa y patética” y aseguró que le parecía “poco feliz utilizar un tema médico para hacer una chicana política”. Además, remarcó que incluso dirigentes opositores se habían comunicado para solidarizarse con él durante su internación.
Ahora, con este mensaje público hacia Máximo Kirchner, Bianco pareció diferenciarse de Mayra Menoza e intentar bajar el tono de la confrontación interna, en un contexto donde el oficialismo bonaerense busca mostrar señales de unidad frente al escenario político nacional y las tensiones crecientes con el gobierno de Javier Milei.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión