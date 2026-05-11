En medio de la interna que atraviesa al peronismo bonaerense, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le envió este lunes un mensaje público de apoyo a Máximo Kirchner tras conocerse que fue sometido a una intervención quirúrgica.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia de prensa que brindó este lunes en La Plata, donde Bianco aprovechó para desearle una pronta recuperación al referente de La Cámpora. En la misma línea, también envió saludos al intendente de Benito Juárez, Julio Marini.

Carlos Bianco le envió saludos a Máximo Kirchner tras ser operado y le deseó una pronta recuperación. También lo hizo con el intendente de Benito Juárez, Julio Mariño. Esto viene tras la polémica por los mensajes de Mayra Mendoza a Axel Kicillof en el grupo de WhatsApp de… pic.twitter.com/xdehOt2mCE — Andrés Sosa (@Sosandres) May 11, 2026

El saludo de Bianco llegó luego de que Máximo Kirchner fuera sometido a una intervención quirúrgica programada por un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno en las glándulas salivales, por el que fue operado en el Hospital Italiano de La Plata. Según trascendió, el dirigente evoluciona favorablemente.

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El gesto político no pasó desapercibido y llega después de la polémica que se desató semanas atrás por los mensajes filtrados de Mayra Mendoza en un grupo de WhatsApp de intendentes peronistas, luego de que Bianco fuera operado de urgencia por un cuadro de apendicitis durante un viaje a Barcelona junto al gobernador Axel Kicillof.

En aquel episodio, Mendoza había cuestionado públicamente la actitud del entorno de Kicillof y vinculó la preocupación mostrada por la salud de Bianco con la falta de gestos similares hacia Cristina Fernández de Kirchner cuando fue intervenida quirúrgicamente meses atrás.

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La respuesta de Bianco no tardó en llegar. En declaraciones radiales, el funcionario calificó aquella situación como “penosa y patética” y aseguró que le parecía “poco feliz utilizar un tema médico para hacer una chicana política”. Además, remarcó que incluso dirigentes opositores se habían comunicado para solidarizarse con él durante su internación.

Ahora, con este mensaje público hacia Máximo Kirchner, Bianco pareció diferenciarse de Mayra Menoza e intentar bajar el tono de la confrontación interna, en un contexto donde el oficialismo bonaerense busca mostrar señales de unidad frente al escenario político nacional y las tensiones crecientes con el gobierno de Javier Milei.