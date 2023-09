En la jornada que marcó el inicio oficial de la campaña rumbo a las elecciones de octubre, los candidatos a la Presidencia y a la Gobernación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, visitaron Escobar y Pilar.

Allí estuvieron junto a sus candidatos a la intendencia local, Walter Klix en Escobar y Sebastián Neuspiller en Pilar.

Desde el equipo de JXC remarcaron que será una "campaña que busca estar cerca de la gente". En ese sentido, Bullrich y Grindetti conversaron con vecinos víctimas de inseguridad.

Allí “se comprometieron a seguir acompañándolos para visibilizar sus problemáticas, y llevar adelante las medidas necesarias para brindar la seguridad que merecen, una vez que asuman el gobierno, en diciembre de 2023, en caso de ser la fuerza ganadora”.

En conversación con la prensa local, la candidata a Presidente, expresó: “Los vecinos nos transmiten que se sienten solos, que viven en un país donde todo es un caos, no saben si al salir de sus casas van a poder volver. Tienen paro de transporte y piquetes cada dos por tres, llevan a sus hijos a la escuela y saben que no están aprendiendo lo que necesitan aprender; lo mismo les pasa en salud, entonces sienten que el país es un desorden, que no les da ninguna oportunidad de progreso.”

Consultada sobre las medidas a tomar en materia de seguridad, ratificó su postura respecto a la necesidad de modificar el código penal y de bajar la edad de imputabilidad. “Desde el 2018 tenemos presentado un proyecto, que luego lo presentó Cristian Ritondo de nuevo, para bajar la edad de imputabilidad. El 10 de diciembre yo voy a llegar al Congreso con proyectos económicos, proyectos penales, proyectos para mejorar la educación y proyectos para desregular y tener una economía más simple, que no todo sea una traba. Entre esos proyectos está la baja de imputabilidad de los menores”, sostuvo.

A su turno, Grindetti expresó: “Hoy con Patricia dialogamos con víctimas de la inseguridad en el conurbano, la escalada de la violencia y el delito no encuentra límites y el gobierno provincial está ausente en todo sentido, necesitamos volver a trabajar de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad, se necesita decisión política y firmeza para controlar el delito.”