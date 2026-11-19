La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Senado bonaerense avanzó con cinco iniciativas vinculadas a la protección de derechos. Entre ellas, se unificaron y aprobaron por mayoría tres proyectos destinados a prevenir situaciones de violencia y maltrato hacia las personas mayores y promover un trato digno.

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La reunión se realizó en el Salón Antonio Cafiero y fue encabezada por la senadora Roxana López (Fuerza Patria). Los proyectos unificados fueron presentados por Nerina Neumann (UCR), quien propuso un marco general de protección frente a situaciones de violencia y maltrato; Leguizamón Brown (Hechos), que impulsó la creación de un programa provincial de educación y promoción del buen trato; y la propia López, autora de una iniciativa para establecer capacitaciones obligatorias sobre el trato digno hacia las personas mayores.

Las propuestas buscan fortalecer las herramientas de prevención y protección de derechos, en línea con la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. También apuntan a promover el respeto en ámbitos educativos, comunitarios e institucionales y capacitar a quienes trabajan habitualmente con este sector de la población.

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Por otra parte, la comisión dio despacho favorable por mayoría a otros dos proyectos. Uno de ellos, presentado por Roxana López, propone establecer el 6 de mayo como el Día de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas, para generar conciencia sobre los efectos de la estigmatización, la rotulación y la patologización de niñas, niños y adolescentes.

La otra iniciativa, impulsada por Mónica Macha (Fuerza Patria), propone instituir el 29 de octubre como el Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo, con el objetivo de reconocer y visibilizar las tareas de cuidado como parte fundamental de la vida social, el bienestar colectivo, el desarrollo económico y el ejercicio de los derechos humanos.

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Participaron de manera presencial Roxana López, Silvana Ventura (La Libertad Avanza), Jorge Schiavone (PRO), Natalia Quintana (Hechos-UCR Identidad), María Luz Bambaci (La Libertad Avanza), Nerina Neumann y Valeria Arata (Fuerza Patria). De manera virtual estuvieron Mónica Macha y Evelyn Díaz, ambas de Fuerza Patria.