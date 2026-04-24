El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumirá este viernes la conducción del PJ bonaerense en un acto en La Plata, donde reemplazará al diputado nacional Máximo Kirchner, en medio de una fuerte interna peronista.

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La llegada de Kicillof al frente del partido no responde al calendario habitual y se da en un contexto de tensiones crecientes, con sectores que cuestionan su liderazgo de cara a 2027.

Un día antes, el mandatario lanzó en Avellaneda su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), desde donde dejó en claro su intención de competir por la presidencia. “Tenemos que ofrecer un proyecto. Falta poco para que se termine esta pesadilla”, sostuvo, con críticas directas al presidente Javier Milei.

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El acto en Avellaneda funcionó como una demostración de respaldo militante, con cánticos de “Axel Presidente”, aunque también dejó en evidencia las divisiones internas del peronismo.

La reunión de este viernes en La Plata tendrá como eje la distribución de cargos dentro del partido y el análisis de la situación política. Se espera además un documento crítico contra el Gobierno nacional y un llamado a reorganizar la oposición con vistas a las elecciones de 2027.

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Sin embargo, la interna sigue abierta. Sectores vinculados a Cristina Kirchner resisten el avance de Kicillof y promueven otras figuras, como Eduardo “Wado” de Pedro, mientras que algunos intendentes también observan con expectativa un eventual regreso de Sergio Massa.

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En paralelo, dirigentes cercanos al gobernador impulsan su candidatura presidencial, mientras otros sectores piden postergar ese debate. “No es momento de poner candidaturas por delante”, advirtió el intendente Federico Otermín.

Las tensiones también quedaron expuestas en cruces recientes dentro del peronismo. En las últimas horas, la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó al entorno del gobernador en un chat interno de dirigentes, en medio de la preocupación por la salud del ministro Carlos Bianco.

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Con este escenario, Kicillof buscará ordenar al peronismo bonaerense desde la conducción partidaria y fortalecer su posicionamiento en la carrera hacia 2027, donde intentará consolidarse como una de las principales alternativas al oficialismo.