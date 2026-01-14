Cuáles son las 20 obras estratégicas que Axel Kicillof proyecta para los últimos años de su gestión
El gobernador bonaerense tiene un plan. Son unos 1.800 emprendimientos, de los cuales 20 sobresalen por la importancia y la inversión que demandarán. Incluye obras en hidráulica, vialidad, energía y urbanismo.
El gobernador Axel Kicillof apuntalará su gestión con un ambicioso plan de obra pública que buscará concretar en los próximos dos años. Estos incluyen 1.800 proyectos de diferente envergadura y en distintas etapas de ejecución.
Lo saliente son 20 obras consideradas estratégicas por su impacto estructural. Comprende intervenciones en áreas clave como hidráulica, vialidad, energía, urbanismo y servicios básicos, con el objetivo de sostener la inversión pública en medio de la retracción de la obra por parte del Gobierno nacional.
Para 2026 y 2027 el total de proyectos es de 1.791 en distintas fases (ejecución, licitación, contratación o planificación). En cuanto a los grandes objetivos, se planificó:
*Dragado del Río Salado (Tramo V): fundamental para reducir inundaciones y potenciar la producción agropecuaria.
*Obras hidráulicas en el Nodo Bragado: apunta a la prevención de inundaciones.
*Reconstrucción integral de Bahía Blanca: ante las graves inundaciones se pensó un diseño urbano con construcción de puentes.
*Recomposición del sistema de agua potable en el Gran La Plata: con mejoras de infraestructura.
*Desagües pluviales en la cuenca de San Francisco-Las Piedras: la obra recorrerá varios distritos del sur del Conurbano.
*Infraestructura energética: construcción de estaciones transformadoras en San Pedro y Chivilcoy para ampliar capacidad de abastecimiento.
*Mejoras viales: repavimentaciones y obras en rutas clave como la Ruta del Cereal en el oeste bonaerense, la Autovía 2, la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 205, la Ruta 11 y la Ruta 4.
*Proyectos urbanos: puesta en valor de espacios como la Rambla de Mar del Plata y restauración del Teatro del Lago en La Plata. También la primera etapa del nuevo Hospital Subzonal en Villa Gesell.
El plan busca paliar la ausencia del Estado nacional, mostrando a la provincia como la sostenedora de la obra pública.
Pero, los recursos no están en la totalidad, por lo que Axel Kicillof buscará financiación externa para estos emprendimientos de magnitud.
