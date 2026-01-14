El gobernador Axel Kicillof apuntalará su gestión con un ambicioso plan de obra pública que buscará concretar en los próximos dos años. Estos incluyen 1.800 proyectos de diferente envergadura y en distintas etapas de ejecución.

Ads

Lo saliente son 20 obras consideradas estratégicas por su impacto estructural. Comprende intervenciones en áreas clave como hidráulica, vialidad, energía, urbanismo y servicios básicos, con el objetivo de sostener la inversión pública en medio de la retracción de la obra por parte del Gobierno nacional.

Para 2026 y 2027 el total de proyectos es de 1.791 en distintas fases (ejecución, licitación, contratación o planificación). En cuanto a los grandes objetivos, se planificó:

Ads

*Dragado del Río Salado (Tramo V): fundamental para reducir inundaciones y potenciar la producción agropecuaria.

*Obras hidráulicas en el Nodo Bragado: apunta a la prevención de inundaciones.

Ads

*Reconstrucción integral de Bahía Blanca: ante las graves inundaciones se pensó un diseño urbano con construcción de puentes.

*Recomposición del sistema de agua potable en el Gran La Plata: con mejoras de infraestructura.

*Desagües pluviales en la cuenca de San Francisco-Las Piedras: la obra recorrerá varios distritos del sur del Conurbano.

Ads

*Infraestructura energética: construcción de estaciones transformadoras en San Pedro y Chivilcoy para ampliar capacidad de abastecimiento.

*Mejoras viales: repavimentaciones y obras en rutas clave como la Ruta del Cereal en el oeste bonaerense, la Autovía 2, la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 205, la Ruta 11 y la Ruta 4.

*Proyectos urbanos: puesta en valor de espacios como la Rambla de Mar del Plata y restauración del Teatro del Lago en La Plata. También la primera etapa del nuevo Hospital Subzonal en Villa Gesell.

El plan busca paliar la ausencia del Estado nacional, mostrando a la provincia como la sostenedora de la obra pública.

Pero, los recursos no están en la totalidad, por lo que Axel Kicillof buscará financiación externa para estos emprendimientos de magnitud.