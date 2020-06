El intendente, Miguel Lunghi, salió con los tapones de punta para buscar flexibilización. El dirigente radical pidió una “cuarentena sectorizada” y amenazó con “abrir sin autorización” sino tienen una respuesta positiva desde el gobierno provincial.La Ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, le respondió.

“Respetamos el DNU presidencial, nos tenemos que manejar con la Provincia y es lo que hemos hecho. Esperaremos unos días más y si no tenemos una contestación positiva, abriremos también nosotros sin autorización”, disparó Lunghi, en declaraciones al diario local El Eco.

El municipio tiene habilitadas las salidas recreativas y los comercios minoristas pueden vender via delivery. “Dependo de la gente de Tandil, si seguimos sin coronavirus y tenemos controlada la ciudad nos reuniremos, charlaremos y tendremos que tomar una posición. No me gustaría saltear a nadie, pero hacemos todo como corresponde y no hay respuestas”, continuó el jefe comunal.

Esta semana se autorizaron la apertura de los establecimientos hoteleros para alojar a trabajadores esenciales con estrictos protocolos. Esa misma medida turística fue aplicada en Olavarría.

“No se respeta la autonomía económica, política, cultural y social”, se quejó Lunghi. El intendente esperará el anunció presidencial para la próxima extensión de la cuarentena. “El Presidente de la Nación dijo que iba a sectorizar el país en una cuarentena controlada y parcializada. Espero que explique eso y nos permita, en estado de derecho, ir abriendo actividades. Me gustaría esperar a que hable el Presidente y ver qué va a pasar después del 7 de junio”.

El gobierno de la Provincia dice que “no hay ninguna región libre de COVID”

La Ministra de Gobierno, Teresa Garcia, le respondió a Lunghi. “El intendente de Tandil ha sido atendido por este gobierno todas las veces que lo ha solicitado. Yo personalmente hablo con él con todos los requerimientos que han pedido. Se han abierto todas las actividades que pidió. Ahora, hay cuestiones que están taxativamente prohibidas por decreto nacional”, expresó.

“No es la idea del gobierno nacional ni del provincial considerar el territorio por regiones. Habrán visto el caso que apareció en Necochea con un baby shower que tiene aislada a 60 personas o el caso de la planta eólica en Bahía Blanca con 24 personas afectadas. Considerar las regiones territoriales es erróneo solamente por la única voluntad de abrir algunas actividades que desean. Una región no está libre de Covid. Lo hemos visto éstos días en diferentes localidades como Lobos, Castelli, San Antonio de Areco, no hay ninguna región libre”, señaló García.