En la tarde de este martes, el presidente Alberto Fernández, lanzó el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios, en un acto en Avellaneda. Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el intendente, Jorge Ferraresei, destacó la labor de los Bomberos Voluntarios a los que agradeció “de corazón”.

Tras los dichos del viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, que sostuvo que los bomberos voluntarios están “preferentemente formados para combatir incendios en edificios o casas”, lo que generó una fuerte polémica, el Presidente puso en valor la actuación de los agentes.

“Los he visto dejar todo, siempre que en Argentina hay una situación de riesgo, siempre hay un Bombero Voluntario trabajando detrás”, remarcó el mandatario y agregó que “eso no tiene valor, yo no sé cuánto le va a costar al Estado, pero todo lo que invirtamos en cuidar a los mejores de los nuestros, es poco”.

El presidente explicó que este es sólo el primer capítulo de la Ley promulgada en junio de 2021 con beneficios para los efectivos, y anunció que “en los próximos 10 días va a estar resuelto el problema impositivo, a partir de entonces dejarán de tener que pagar el IVA de las compras que realizan de insumos para su trabajo”.

En esa línea, Fernández expresó que el tercer capítulo de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, está aún pendiente, pero que ya se está tranajando sobre tarifas de servicios diferenciales para quienes se desempeñen como bomberos voluntarios.

Un capítulo aparte

“Los Bomberos Voluntarios son un capítulo aparte y nosotros somos bastante firmes en pedirles a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendio, que se combate de otra manera y necesita otro equipamiento”, fueron parte de las declaraciones del viceministro de Ambiente de Nación, Sergio Federovisky, que generaron polémica.

De hecho, el Consejo Nacional de Bomberos convocó a todas las entidades a un Sirenazo en repudio a los dichos. El funcionario pidió disculpas en su cuenta de twitter, y explicó que no había sido su intención ofender, que "Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetacion, en ciertas ocasiones y lugares, sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica".

Sobre este punto, cabe destacar que, algunas provincias cuentas con personal entrenado especialmente para combatir incendios forestales, dentro de los cuerpos de Bomberos Voluntarios. Tal el caso de Córdoba, en donde, tanto las delegaciones pertenecientes a la Federación, como las nucleadas en la Asociación, cuenta con efectivos que se capacitan especialmente para combatir este tipo de incendios.

Algunas dotaciones cordobesas, han participado en cursos internacional organizados por la Fundación Pau Costa, que se ocupa de la "Gestión, conciencia e investigación de los incendios forestales y las grandes emergencias". Los miembros de la organización han realizado capacitaciones en el país, simulando condiciones en diferentes espacios geográficos, para aplicar las diferentes técnicas.

Las técnicas para combatir un incendio estructural se diferencian de las usadas en un espacio abierto y de gran vegetación, ya que no sólamente varía la influencia de las condiciones climáticas, sino también el tipo de combustible que alimenta las llamas. Por eso en provincias que sufren grandes pérdidas de bosque nativo, año tras año,con incendios que azotan a la región todos los años.