El Frente Renovador reunió este sábado a dirigentes de la Sexta Sección electoral en Carmen de Patagones, en un encuentro que tuvo como ejes el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires y la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

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La jornada contó con la participación de la senadora bonaerense Sofía Vanelli, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López y el intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino. También participaron la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni; el exintendente de ese distrito, Pino Bordoni; el senador provincial y exintendente de Bolívar, Marcos Pisano; y el intendente de Saavedra, Matías Nebot, entre otros dirigentes de la región.

Uno de los temas abordados durante el encuentro fue la situación de los municipios bonaerenses frente a las políticas del Gobierno nacional. En particular, se puso el foco en la reciente modificación del Régimen de Zona Fría y en sus consecuencias para los usuarios de gas de la región.

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“Hace unos minutos, ya sea con la mano o con la cola en la silla, aportando al quórum, senadores y senadoras habilitaron un tarifazo en las boletas de gas restringiendo los alcances del Régimen de Zona Fría”, había cuestionado Cecilia Moreau luego de que se conociera el resultado de la votación en el Congreso.

“La motosierra libertaria sobre los hogares, la casta política y económica festeja”, expresó la diputada massista y advirtió que la medida implicará un “tarifazo” en las boletas de gas para millones de hogares.

La actividad en la Sexta también estuvo atravesada por la discusión sobre el escenario político hacia 2027 y la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo como una alternativa electoral y de gestión.

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La articulación federal del Frente Renovador

El encuentro de Carmen de Patagones se desarrolló en paralelo al Encuentro Regional del NEA que el Frente Renovador realizó en Resistencia, Chaco, con la participación de dirigentes territoriales y sociales, legisladores, intendentes y concejales de Corrientes y Misiones, además de los de la provincia anfitriona.

Durante la jornada se trabajó en comisiones sobre propuestas vinculadas con las economías regionales, infraestructura, energía, ciencia y tecnología, empleo joven, vivienda, educación, cultura y turismo. También se abordó la crisis del sistema de salud, con falta de presupuesto, medicamentos y profesionales y cierre de salitas, la importancia de la formación docente permanente con orientación vocacional y salida laboral, y la revalorización de la cultura y el turismo a partir de la identidad común de las tres provincias.

La diputada nacional Sabrina Selva planteó que el Frente Renovador tiene el desafío de “pensar ese proyecto de país que vamos a tener que construir de cara a lo que nos va a dejar Milei”, mientras que el presidente del partido y diputado nacional, Diego Giuliano, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y planteó la necesidad de discutir otro modelo de país.

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“Hay 20 millones de argentinos con deudas y Milei nos llevó a esta situación de desgarro de la matriz productiva de la Argentina”, cuestionó al tiempo que aseguró: "El Frente Renovador tiene el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina".

El cierre político del encuentro estuvo a cargo de Sergio Massa, quien llamó a profundizar una mirada federal y a trabajar por la unidad. “Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”, sostuvo el dirigente.

“Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”, concluyó el lider del FR convocando a ampliar la construcción política.

De esta manera, el massismo desarrolló durante la misma jornada dos actividades territoriales en escenarios diferentes: por un lado, el encuentro de dirigentes bonaerenses en Carmen de Patagones y, por otro, la reunión regional del NEA en Resistencia. Ambas actividades fueron presentadas por el espacio como parte de una construcción política con eje territorial y federal.