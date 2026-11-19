La comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado bonaerense dio tratamiento a distintas iniciativas vinculadas con infraestructura y servicios. Entre ellas, se destacó la aprobación por mayoría de un proyecto que propone crear un Régimen de Contingencia en Telecomunicaciones para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios de conectividad ante emergencias, fallas sistémicas o situaciones disruptivas.

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La iniciativa fue presentada por el senador Sergio Vargas (Unión y Libertad) y generó debate durante la reunión antes de recibir el respaldo mayoritario de los integrantes de la comisión.

Otro de los proyectos aprobados, en este caso por unanimidad, fue el impulsado por Germán Lago (Fuerza Patria), que establece el nombre de Jesús Abel Blanco para el camino de acceso a la localidad de Dudignac, en el partido de Nueve de Julio.

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También obtuvo aprobación unánime una iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, presentada por Sabrina Sabat (Unión y Libertad), que propone instituir el 21 de junio como Día de Concientización y Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono.

Durante el encuentro, además, se trataron seis proyectos de declaración que recibieron aprobación por mayoría. Entre ellos, uno de Mónica Macha (Fuerza Patria) en rechazo a los aumentos en las tarifas del transporte público y otro de Diego Videla (Fuerza Patria) contra el recorte presupuestario en infraestructura vial nacional.

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A su vez, Natalia Quintana (Hechos-UCR Identidad) impulsó una declaración de preocupación por la situación de inseguridad en la Ruta Nacional 5.

La comisión también dio luz verde a las iniciativas de Fernando Coronel y Malena Galmarini, ambos de Fuerza Patria, vinculadas al rechazo y la preocupación por la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

Por último, recibió aprobación por mayoría un proyecto de María Fernanda Raverta (Fuerza Patria) que solicita al Poder Ejecutivo adoptar medidas para elaborar, evaluar y aprobar el proyecto técnico de transformación en autovía de la Ruta Provincial 88.