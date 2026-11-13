La comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado bonaerense avanzó con distintos proyectos vinculados a la movilidad y la infraestructura provincial. Entre ellos, obtuvo dictamen por mayoría una iniciativa de la senadora Valeria Arata, de Fuerza Patria, que busca establecer criterios para determinar las prioridades de paso en las intersecciones viales.

Ads

La propuesta plantea crear un Registro Provincial de Prioridades de Paso para reunir información que actualmente se encuentra dispersa entre municipios y organismos administrativos. El objetivo es aportar mayor previsibilidad en materia de seguridad vial y facilitar el análisis posterior de los siniestros.

El proyecto también establece que los datos incorporados al registro tendrán carácter de antecedente técnico y objetivo, pero no determinarán por sí mismos responsabilidades civiles, penales o administrativas.

Ads

La reunión se realizó en el Salón Antonio Cafiero de la Cámara Alta y fue encabezada por el senador de Fuerza Patria Marcos Pisano, presidente de la comisión. Participaron de manera presencial Sabrina Bastida, Fernando Coronel y Matías De Urraza, mientras que Carlos Kikuchi, Carlos Curestis y la propia Arata se sumaron de manera virtual.

Transporte público, puertos y ferrocarriles

Durante el encuentro también quedó en estudio un proyecto del senador Marcelo Leguizamón Brown, de Hechos, que propone establecer la obligatoriedad de la capacitación en primeros auxilios para los conductores del transporte público.

Ads

Además, la comisión dio el visto bueno por mayoría a tres proyectos de declaración. Uno de ellos, presentado por Fernando Coronel, expresa el rechazo a la Resolución 36/2026 del Gobierno nacional, que adjudica la Vía Navegable Troncal.

También se aprobó una iniciativa de Malena Galmarini, acompañada por todo el bloque de Fuerza Patria, que repudia la apertura de la licitación y concesión por cincuenta años de la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística S.A.

El tercer proyecto aprobado fue presentado por María Luz Bambaci, de La Libertad Avanza, y expresa el beneplácito por el 33° aniversario del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, celebrado el 1 de septiembre de 2026.

Ads

Por otra parte, fueron archivados dos proyectos de declaración: uno de Valeria Arata, que solicitaba medidas al Gobierno nacional para fortalecer la conectividad del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y otro de Marcos Pisano, que rechazaba la Resolución Nacional 28/2026, mediante la cual se elimina el régimen de compensaciones a las empresas de transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional.

Por último, una iniciativa de María Inés Laurini, de Fuerza Patria, que propone adherir al "Manifiesto Federal por la Vida, la Infraestructura, la Seguridad Vial y la Recuperación de las Rutas Argentinas", fue girada a la comisión de Obras Públicas para continuar con su tratamiento.