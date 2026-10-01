La Comisión de Deportes del Senado bonaerense aprobó distintos proyectos vinculados al reconocimiento de figuras destacadas del deporte y avanzó con una iniciativa para establecer el 17 de diciembre como Día de los Clubes de Barrio.

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Durante el encuentro, que se desarrolló en el Salón Antonio Cafiero de la Cámara Alta, los legisladores aprobaron por unanimidad un proyecto de Marcelo Leguizamón Brown (Hechos) para declarar Ciudadano Ilustre post mortem a Miguel Ángel Russo, exfutbolista y reconocido director técnico.

El mismo senador impulsó además la declaración de Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires para Thiago Agustín Tirante.

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La comisión también dio su aval a un proyecto de Carlos Curestis (La Libertad Avanza) que busca establecer el acceso a la práctica del Newcom como actividad física y deportiva vinculada al envejecimiento activo y la salud integral.

En materia de reconocimientos, se aprobaron iniciativas para distinguir como Personalidades Destacadas a Alfredo Barragán, a propuesta de Juan Manuel Rico Zini (PRO); Brenda Eliana Rojas, por iniciativa de Alex Campbell (PRO); y Miguel Ángel “Pepé” Santoro, mediante un proyecto de Pedro Borgini (Fuerza Patria).

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También avanzaron otros expedientes para distinguir a Juan Musso, a partir de una propuesta de María Emilia Subiza (Hechos); Eduardo Cortés, por iniciativa de Sabrina Bastida (Fuerza Patria); y Lucila Candela Balsa, Giuliana Gamba y Alma Jazmín Molina, mediante un proyecto de Malena Galmarini (Fuerza Patria).

Por otra parte, la comisión avanzó con una propuesta de Adrián Santarelli (Fuerza Patria) que establece el 17 de diciembre como Día de los Clubes de Barrio, con el objetivo de reconocer el rol de estas instituciones dentro de la actividad deportiva y comunitaria.

Finalmente, los legisladores refrendaron dos expedientes provenientes de la Cámara de Diputados bonaerense. Uno propone declarar Personalidad Destacada del Deporte a Facundo Tello, en reconocimiento a su trayectoria como árbitro, mientras que el otro plantea una distinción post mortem para Domingo Robles, por su trayectoria dirigencial y su contribución al desarrollo del deporte bonaerense.

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La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión de Deportes, Luciano Olivera (La Libertad Avanza). Participaron de manera presencial Sabrina Bastida, Jorge Paredi, Malena Galmarini, Amira Curi y Matías De Urraza, mientras que Alex Campbell lo hizo de forma remota.