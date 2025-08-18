Elecciones 2025: Todas las listas de candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires
Este fin de semana se cerraron las nóminas para las elecciones del 26 de octubre. Los bonaerenses elegimos 35 diputados nacionales.
La Libertad Avanza
- Espert, José Luis
- Reichardt, Karen
- Santilli, Diego
- Humenuk, Gladys
- Pareja, Sebastián
- Longo, Johanna
- Carrancio, Alejandro
- Niveyro, Miriam
- Finocchiaro, Alejandro
- Castelnuevo, Giselle
- Figliuolo, Sergio ‘Tronco’
- De Sensi, Florencia
- Smuckler, Miguel
- Gonzales, María Luis
- García, Álvaro
- Vera, Andrea
- Ojeda, Joaquín
- Tamango, Ana
- Pirovano, Carlos
- Leon, Martina
Fuerza Patria
- Taiana, Jorge
- López, Jimena
- Grabois, Juan
- Siley, Vanesa
- Palazzo, Sergio
- García, Teresa
- Pietragalla, Horacio
- Propato, Agustina
- Moyano, Hugo (hijo)
- Díaz, Fernanda
- Galmarini, Sebastián
- Miño, Fernanda
- Yasky, Hugo
- Salzmann, Marina
- Trotta, Nicolás
- Velázquez, María Elena
- Calderaro, Luis Alberto
- Rodríguez Golisano, Aldana
- Catalano, Daniel
- Bernazza, Claudia
- Rivas, Jorge
- Di Bastianо, Rocio
- De Isasi, Oscar Gerardo
- Saravia, Silvia
- Raimundi, Carlos Alberto
- Quinteros, Macarena
- Ortega, Carlos Alberto
- Rusconi, Macarena Ayelen
- De Marziani, Federico Aldo
- Moreno, Maria Cristina
- Leinenn, Aristides Bernabe
- Defelipe, Florencia
- Beroldo, Sebastian Javier
- Ferrari, Julieta
- Rodriguez, Alejandro Esteban
Provincias Unidas
- Randazzo, Florencio
- Stolbizer, Margarita
- Monzó, Emilio
- Tavela, Danya
- Lazzeretti, Alfredo
- Almenta, Andrea
- Caffaro, Osvaldo
- Lauria, Josefina
- Pasqualín, Julio
- Green Asteazará, María Silvina
- Buil, Sergio
- Dziakowski, Natalia
- Dunogent, Julio
- Rego, Graciela
- Alva, Oscar
- Zamora, Verónica
- Ripamonti, Juan
- Jópez, Jorgelina
- Gianella, Carlos
- López, Marianela
Unión Federal
- Gray, Fernando
- Guazzaroni, María Laura
- Ibarra, José Antonio
- Pérez, Analía
- Martelli, Federico
- Biroulet, Carina
- Suarez, Adolfo
- Oliva, Gisela
- García, Ángel Alberto
- Tortosa, Rosana
- Fernandino, Mario
- Casas, María Isabel
- López, Alejandro
- Rojas, Romina
- Azzoni, Horacio
- Blanco, Emilce
- Mengia Guido Ignacio
- Barrios Iris Noemi
- García Ernesto Fabian
- Ludueña Marcela Fabiana
- Dávila Hugo Marcelo
- Piantanida Andrea Silvia
- Raffaellino Javier Damián
- Alsina Sabrina Natalia
- Cano Luis Roberto
- Koch Mirta Azucena
- Montes Ariel Gustavo
- Barraza Ramona Cruz
- Etchegoyhen Pablo Sebastián
- Cristaldo Blanca Soledad
- Sánchez Manuel Héctor
- Soria Sabrina Ayelén
- Fernández Araujo Facundo Martin
- Fernández Silvana Patricia
- Trucco Ignacio
Coalición Cívica ARI
- López, Juan Manuel
- Llenderozas, Elsa
- Hourcade, Lisandro
- Etchecoin Moro, Maricel
- Yofe, Matias
- Porro, Nadia
- Bouvier, Román
- Borrego, Victoria
- Flores, Héctor
- Andrada, Graciela
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
- Del Caño, Nicolás
- Del Pla, Romina
- Giordano, Juan Carlos
- Schlotthauer, Mónica
- Bodart, Alejandro
- Paredes Landman, Ana Irene
- Pitrola, Néstor
- González Seligra, Nathalia
- Ayala, Eduardo
- Simioni, Luana
- Rodriguez, Sebastián
- Matusevicius, Jorgelina
- Novo Foti, Federico
- Lezama, Norma
- Somer, Ariel
- Barrios, Agustina
- Pacagnini, Guillermo
- Cabrera Sanchez, Daiana Solange
- Cuenca, Lucas
- Calderón, Graciela
- Romero, Juan Emiliano
- Leguizamón, Karen
- Sebriano, José
- Lanzette, Andrea
- Rapanelli, Franco
- Correa Louzao, Emilce Alejandra
- Mora, Claudio
- Biaggio, Nora Iris
- Sucher, Luis
- Mendez, Mónica
- Segretti Valdueza, Ricardo Javier
- Akerfeld, Paula Yamila
- López, Osvaldo Omar
- Espasa, Natalia Marisa
- Corrado, Luciano
Nuevo MAS
1 Castañeira, Manuela
2 Ramat, Juan Cruz
3 Álvarez, María Paz
4 Correa, Lucas
5 Yapura, Soledad
6 Pascuan, Marcos
7 Abal, Paula
8 Hidalgo Robles, Leandro
9 Colodro, Karina
10 Ayala, Jorge
11 Robles, Graciela
12 Díaz, Facundo
13 Dopazo, Andrea
14 Manini, Ramiro
15 Faganello, Natalia
16 Raggio, Facundo
17 Gómez, Laura
18 Almada, Emilio
19 Nuñez, Karen
20 Caviedes, Benjamin
21 Vecchio, Emma
22 Wasserman, Maximiliano
23 Camara, Lucía
24 Martinez, Sergio "Manteca"
25 Rojas, Paula
26 Mugueta, Miguel Ángel
27 Mac Dermott, Evelyn
28 Martinez, Eduardo
29 González, Florencia
30 Lasa Matteucci, Jaime
31 Benitez, Florencia
32 Juarez, Gustavo
33 Carneiro, Sofía
34 Schmale, Alejandro
35 Nuñez, Andrea
Proyecto Sur
- Alfonsin, Ricardo
- Cassese, Lilia
- López, Gustavo
- Sburlatti, Marina
- Maltempo, Hugo
- Larcamón, Julia
- Canay, Manuel
- Zeli, Carina Ester
- Fabris, José Luis
- Islas, Marianella
Potencia
- Talerico, Maria Eugenia
- Alpert, Ricardo Inti
- De Hagen, Maria
- Mascetti, Fernando
- Acuña, Flavia
- Echeverría, Miguel
- Gigena, Eva Beatriz
- Stoddart, Ricardo
- Francini, Amalia
- Álvarez, Carlos
Unión Liberal
- Cachanosky, Roberto
- Romariz, Griselda
- Bontempo, Hugo
- Heltner, Patricia
- Mansilla, Alejandro
- Martin, Evangelina
- Soraci, Francisco
- Leguizamón, M.
- Panebianco, L.
- Spinola Torres, V.
Frente Patriota Federal
- Samid, Alberto
- Dip, Maria Cristina
- Biondini, Alejandro
- Scarafia, Marisa
- lodko, Martin Adán
- Ott, Eliana Solange
- Carlomagno, Diego
- Garcia, Sandra
- Bellini, Valentino
- Kayser, Yolanda
Nuevos Aires
- Cristiani, Sixto
- Achilli, Catalina
- Nievas, Leandro
- Alfonso, Milagros
- Ruiz, Cristian
- Díaz, Romina Eliza
- Cuervo, Tomas
- Sobré, Rosana
- Quillotay, Cristian
- Gómez, Nerea
MODE
- Cúneo, Santiago
-
- Biaggioni, Raúl
- Rijel, Ximena
PRO-FED (Propuesta Federal)
- Burlando, Fernando
Partido Libertario
- Blumberg, Juan Carlos
- Mercado, Abigail
