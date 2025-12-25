En plena Nochebuena, el presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante de Quilmes, Ezequiel Arauz, presentó su renuncia al cargo, apenas 48 horas después del fuerte conflicto político y social que se desató por la aprobación del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM).

La decisión fue comunicada a través de un texto publicado en sus redes sociales, donde Arauz sostuvo que deja la conducción del bloque para que la asuma “quien pueda hacerlo con total respaldo político y mayor capacidad”, en un contexto que describió como marcado por la falta de diálogo y un clima de represión.

La renuncia se produce tras la sesión extraordinaria en la que se aprobó la ordenanza que regula la actividad de los cuidacoches, una iniciativa impulsada por la gestión de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, actualmente con licencia por su banca como diputada provincial bonaerense, y que derivó en graves incidentes en el centro del distrito.

Tal como informó LANOTICIA1.COM, la jornada terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Bonaerense, detenidos, heridos y fuertes críticas del dirigente social y diputado nacional Juan Grabois, quien acusó al municipio de reprimir trabajadores “dos días antes de Navidad”.

En su descargo, Arauz —con pasado en la UTEP y vínculos con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)— cuestionó duramente el desarrollo del debate legislativo. “Acompañamos la votación por responsabilidad institucional, pero no estamos de acuerdo ni con el espíritu ni con la forma en que se aprobó”, expresó, y remarcó que la norma fue “defendida con mayor convencimiento por los bloques opositores que por el nuestro”.

El ahora exjefe de bloque había asumido el cargo hace apenas dos semanas, en el marco de los cambios generados por la licencia de Mendoza y la reconfiguración del oficialismo local. Si bien continuará como concejal dentro del bloque Fuerza Patria, su salida dejó al descubierto las tensiones internas que atraviesa el peronismo quilmeño tras la aprobación de la ordenanza.

El conflicto por el estacionamiento medido expuso una fuerte disputa política sobre el rol de las organizaciones sociales, la licitación del sistema y el modelo de ordenamiento del espacio público en uno de los distritos más poblados del sur del Conurbano bonaerense. Mientras el Ejecutivo municipal defiende la norma como una respuesta a reclamos vecinales y comerciales, desde sectores sociales denuncian que la medida deja sin trabajo a los trapitos y beneficia a grandes empresas.