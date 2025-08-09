La cadena nacional que el presidente Javier Milei brindó este viernes por la noche generó una fuerte ola de reacciones en la oposición. El mandatario lanzó duras críticas al Congreso y anunció medidas para blindar el superávit fiscal, lo que derivó en respuestas inmediatas desde distintos espacios políticos.

La diputada nacional del GEN por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, fue una de las más duras e irónicas: “Ese discurso lo escribió Conan”, dijo, y acusó al Gobierno de “arrogancia y crueldad”. También cuestionó que el Presidente maneje los recursos “a su antojo, para darle a los ricos y condenar a los pobres, jubilados y enfermos”, sin presupuesto aprobado.

Si no fuera para llorar, da risa. Quiere penalizar no respetar el Presupuesto y todo el conflicto tiene como causa que no tenemos Presupuesto. Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a… — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) August 9, 2025

El diputado Leandro Santoro advirtió que “si vetás todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico” y rechazó que financiar al Hospital Garrahan rompa el equilibrio fiscal. “Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada, combatan la evasión y que tributen más los ricos”, reclamó.

Tenemos un Presidente @JMilei que nunca leyó la Constitución Nacional, que juró sin conocerla y sin entender la división de poderes ni los derechos y garantías que ella consagra. Un mandatario que gobierna desde el capricho y no desde la ley. pic.twitter.com/p1Hec9k7FB — Carlos Castagneto (@CastagnetoC) August 9, 2025

Por su parte, Myriam Bregman sostuvo que los anuncios de Milei son “ilegales” y recordó que, según el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, el Presidente no puede disponer por decreto en materia tributaria. Lo acusó de arrogarse facultades “monárquicas” al definir qué genera déficit, mientras “paga la deuda ilegal y baja impuestos a los ricos”.

Otros referentes también sumaron críticas. Nicolás del Caño calificó las declaraciones de Milei como “estupideces” y lo acusó de “delirar” con su propuesta de penalizar proyectos que no le gusten. Julia Strada insinuó que el mensaje buscó culpar al Congreso por un posible mal dato de inflación, mientras que Carlos Castagneto señaló que el Presidente “nunca leyó la Constitución” y gobierna “desde el capricho y no desde la ley”.

