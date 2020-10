Un sector de Juntos por el Cambio se reunió en la casa de la exdiputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió en Exaltación de la Cruz. Allí fueron la exgobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Además de la anfitriona, también estaban la diputada provincial de la CC y secretaria general de ese partido, Maricel Etchecoin Moro, y el presidente nacional de la CC, Maximiliano Ferraro.

"Junto a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Maricel Etchecoin Moro y Maximiliano Ferraro mantuvimos una excelente reunión de trabajo para fortalecer y consolidar el equipo y Juntos por el Cambio", contó Carrió.

El encuentro se produce en la misma jornada que el expresidente Mauricio Macri puso condiciones a la convocatoria al diálogo político de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento", dijo Macri.

Y agregó: "Al mismo tiempo ratifico la voluntad de JxC y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones: la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada. Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley. Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo, que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente".

Por su parte Lilita había dicho en la semana: “Él ya fue; fue, quieras o no, Marcelo T. de Alvear ya fue... ¿qué más querés?”, ejemplificó. Y agregó: Ahora estoy enojada, pero vaya que lo he bancado. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto".