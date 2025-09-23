Te dejamos el cronograma semanal de fiestas provinciales, eventos culturales y actividades dentro de la provincia de Buenos Aires.

Ads

FIESTAS POPULARES

SAN PEDRO

20° San Pedro Country Music Festival

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 26, a las 12:00; sábado 27, a las 11:00; y domingo 28, a las 10:30, en el Paseo Público Municipal.

Descripción: Con alrededor de setenta shows, el Paseo Público será el punto de encuentro para quienes disfrutan de la música country y otros géneros que también son parte de la propuesta, el baile en línea y la energía de un evento que desde 2003 reúne artistas, público y comunidad. Entrada gratuita. Organizan la producción de Country2.com e Independencia Fútbol Club con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro. Programación detallada: www.instagram.com/p/DKX8prdhhX1/

Más información: https://country2.com/ - www.instagram.com/sanpedromunicipio/ - www.facebook.com/sanpedrobuenosaires

Ads

CARMEN DE ARECO

213º Aniversario de Carmen de Areco

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 26, desde las 10:00, en la Plaza Independencia y otros espacios de la ciudad; y sábado 27, a las 14:00, en Plaza Independencia.

Descripción: Viernes, inicio de la celebración con el acto protocolar, desfile criollo y de instituciones. A las 13:00, jineteada en el predio Sueño Gaucho. A las 21:00, peña en el Club Argentino. Sábado, a las 14:00 en la plaza Independencia, TallerArte (muestra de talleres municipales); y, a partir de las 16:00, la presentación sobre el escenario de música en vivo con artistas locales y de la zona. Cierre con Flor Álvarez. Puesto gastronómicos y paseo de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: turismo.carmendeareco.gob.ar - www.instagram.com/carmendearecoturismo/ - www.facebook.com/turismocarmendeareco

Ads

CORONEL SUÁREZ (Huanguelén)

113°Aniversario de Huanguelén

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a partir de las 08:00, en varios espacios de la localidad.

Descripción: La jornada iniciará con el toque de sirenas, izamiento del Pabellón Nacional, acto protocolar en la plaza General San Martín y ofrenda al fundador, a las 11:00, desfile cívico institucional, en calle 9. El patio de comidas abrirá a las 12:00 en la estación Roca en la que también habrá artesanos, exposición de autos y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Huanguelén con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más descripción: www.instagram.com/delegacionhuanguelen/- www.facebook.com/huanguelenmunicipal

BERISSO

Ads

48º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27 y domingo 28, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso.

Descripción: Festival de Colectividades, patio gastronómico y paseo de artesanos en la carpa instalada en el Centro Cívico. El sábado se hará la presentación de representantes culturales adultos y al otro día, las infantiles. Entrada gratuita. La fiesta continuará del 3 al 5/10 y del 10 al 12/10. Organiza la Municipalidad de Berisso, la Asociación de Entidades Extranjeras local, con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ - www.facebook.com/municipiodeberisso - www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ - www.facebook.com/AEEBerisso

Puede interesarte

CHIVILCOY (Moquehuá)

4º Fiesta del Asado Criollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, de 14:00 a 02:00; y domingo 28, desde las 08:00, en el predio del ex ferrocarril de la localidad de Moquehuá.

Descripción: Sábado, a las 14:00, largada de cicloturismo, a partir de las 18:00, comienzo de los espectáculos musicales con artistas en vivo y el gran cierre del DJ Toto Cajales. El domingo, a las 08:00, gran concurso de asadores; a las 10:00, desfile tradicionalista, desfile de autos y motos clásicos; desde las 13:00, números musicales para toda la familia. A las 15:00, entrega de premios. Además, feria de artesanos y emprendedores, y patio de comidas. Entrada gratuita. Organiza el Club Social y Deportivo, el Club Renovación con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy. Fiesta prevista para los días 20 y 21/09 que debiera ser reprogramada por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasado.moquehua

BRANDSEN (Oliden)

8º Fiesta de la Galleta de Campo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 12:00, en el predio de la Estación Oliden (Ruta 36 Km 77).

Descripción: Venta de galleta de campo local, patio gastronómico, feria de artesanías y números artísticos en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Oliden y la Municipalidad de Brandsen. Fiesta prevista para el día 21/09 debiendo ser reprogramada por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/turismo_brandsen_/ - www.facebook.com/profile.php?id=100069348903649

PUAN (López Lecube)

16° Cabalgata y Peregrinación a la Virgen Del Carmen

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 09:00, desde Felipe Solá.

Descripción: Cabalgata con la participación de más de trescientos jinetes, que partirá desde Solá rumbo a López Lecube. Al mediodía, arribará a Lecube, se realizará el acto protocolar, el desfile criollo, y el ingreso de la virgen a la iglesia escoltada por los Granaderos. Posteriormente, almuerzo, peña, números musicales y la celebración de la Santa Misa. Organiza la Municipalidad de Puan. Evento previsto para el 31/08 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/turismopuan/ - www.facebook.com/TurismoPuan

SALADILLO (Pueblo Turístico-Cazón)

129° Aniversario de Cazón

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 10:00, en el Parque Recreativo.

Descripción: Artesanías, emprendedores, juegos para las infancias, patio de comidas, desfile gaucho-institucional y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Cazón forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Municipalidad de Saladillo.

Más información: www.instagram.com/turismosaladillo - www.facebook.com/SaladilloTurismo - www.instagram.com/cedhsaladillo/

RIVADAVIA

15º Cabalgata Cándido Mansilla

Fecha, hora y lugar: Del miércoles 1, a las 13:00, desde Corrientes y esquina Cdte. Hillcoat (Frente a Camuzzi), hasta el domingo 5 de octubre.

Descripción: En el marco de los festejos por el 115° aniversario del distrito de Rivadavia, se llevará a cabo la tradicional cabalgata Cándido Mansilla donde cientos de jinetes recorren a caballo, en carro o sulky, las localidades del distrito. Con un trayecto total de 180 kilómetros, que pasará por los pueblos del partido: América, Fortín Olavarría, González Moreno, Roosevelt, Sansinena y Sunblad.

El domingo 5, luego de recibir a los participantes, comenzarán los shows musicales en el predio frente al Galpón Cultura y Deporte, con stands gastronómicos, feria de emprendedores, juegos para chicos y el cierre musical a cargo de Los Tipitos y Los Reyes del Cuarteto. Inscripción: https://forms.gle/b4dgY4S7wnVoT1QaA . Organiza la Municipalidad de Rivadavia, Delegaciones Municipales e instituciones del Partido.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/ - www.facebook.com/Municipalidad.Rivadavia

EVENTOS GASTRONÓMICOS

TANDIL

4° Kermesse Rural y 3° Concurso de Asado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27 y domingo 28, de 10:00 a 21:00, en el Parque de la Industria y el Comercio.

Descripción: En ambas jornadas habrá feria de emprendedores rurales, degustaciones, juegos para la familia, espectáculos teatrales y folklóricos. Las cantinas estarán a cargo de clubes de la Liga Tandilense de Fútbol. El concurso se realizará en base a asado de carne vacuna, al asador en cruz, respetando la cultura gastronómica de los pueblos rurales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tandil, clubes locales, UTHGRA y Escuela de Cocina Sigum.

Más información: www.tandil.gov.ar/novedades/576205

MONTE (San Miguel del Monte)

La Ruta del Alfajor

Fecha, hora y lugar: Viernes 26 al domingo 28, a partir de las 11:00, en av. Raúl Basualdo e Yrigoyen.

Descripción: Talleres de elaboración de alfajores destinado a las infancias, la clase magistral a cargo de Gladys Mabel Olazar, cocinera y pastelera. Habrá 15 puestos de alfajores y stands de comidas típicas de diferentes países, y se realizarán presentaciones de shows artísticos, con gran cierre de Los Chakales. Organiza la Municipalidad de Monte.

Más información: www.instagram.com/municipalidadmonte - www.facebook.com/municipalidadmonte

EVENTOS CULTURALES

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Miramar Rock Fest

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 14:00, en el anfiteatro Lolita Torres.

Descripción: El punk, el metal y el rock juntos otra vez en una jornada a beneficio del Hogar de Niños Aleluya, con presentaciones de distintas bandas como Visitantes del Espacio, Eskinner, Sala Salvia, The Offspring, El Tributo y Los Cítricos. Entrada: un alimento no perecedero. Organiza la banda Visitantes del Espacio con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.instagram.com/miramararg/?hl=es

www.facebook.com/MiramarARG- www.miramar.tur.ar

PUAN (Bordenave)

2° Primavera Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 11:00, en la Casa de la Cultura.

Descripción: Peñas El Fortín y Danza y Sentimiento; talleres municipales de Mix Dance y Murga y Proyecto Cumbia. Entrada gratuita. Artesanías, juegos y patio de comidas. Organiza la Casa de la Cultura de Bordenave con el acompañamiento de la Municipalidad de Puan.

Más información:www.instagram.com/casadelaculturabordenave/- www.instagram.com/culturapuan/

SAAVEDRA ( Pueblo Turístico-Dufaur)

Visita Teatralizada

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 16:00, en el Parque Municipal Dufaur.

Descripción: En el Día del Turismo, la comunidad recreará parte de la historia del lugar, dando vida a personajes y momentos importantes. Actividad a la gorra. Dufaur forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza el Grupo Turismo Rural con el acompañamiento del Municipio de Saavedra.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/agenda-turistica.../

LA PLATA

Brazilian Day

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, desde las 10:00, en Plaza Moreno.

Descripción: Festival de música, danza y sabores de Brasil con la presentación de más de veinte grupos musicales, cuarenta puestos gastronómicos y toda la alegría brasileña en un solo lugar. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata, el Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata - https://turismo.laplata.gob.ar/agenda/

EVENTOS RELIGIOSOS

VEINTICINCO DE MAYO (Agustín Mosconi)

Fiesta de San Agustín

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 15:00; domingo 28, desde las 10:00, en diferentes espacios físicos de Agustín Mosconi.

Descripción: Sábado, bendición de hogares y peña en el Centro de Jubilados. Domingo, concentración en la Ermita de San Agustín, desfile criollo, presentación del Coral del Sur, almuerzo, carrera de sortija, prueba de riendas y cierre musical con Los Cachis. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo. Evento previsto para los días 30 y 31 de agosto que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/- www.facebook.com/turismo25deMayo

EVENTOS DEPORTIVOS

GENERAL BELGRANO

Bicicleteada Saludable De Primavera

Actividad Gratuita

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 14:00, punto de encuentro en el Monumento al Bicentenario.

Descripción: Paseo por el pueblo hasta colonia El Salado, visita guiada con Silvina Risso. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: www.instagram.com/deportesmunigb/

PUAN

2º Trail Puan Desafío Millennium

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 15:00 desde el Balneario Municipal.

Descripción: Con la participación de corredores provenientes de distintos puntos de la región, que recorrerán 10 y 21 kilómetros por puntos más atractivos de la localidad de Puan. Medalla finisher para todos los participantes. Con la presencia de grandes atletas: Kevin Duré, Brian Rudolf, Victoria Viñuela. Inscripciones (hasta el 26/09) ingresando a: www.bahiacorre.com.ar Actividad arancelada. Organizan Tiro Federal y CA, Lucas Negro Entrenamientos, con el auspicio del Municipio de Puan, Vetanco, ACA, R33 Neumáticos, Alltec Bio Nutrición y Agrotecnología, SOX Medias.

Más información: www.instagram.com/municipiopuan/ - www.facebook.com/municipiodepuan - www.instagram.com/turismopuan/

- www.facebook.com/TurismoPuan

BOLÍVAR

Maratón Pre Tinelli "Juan Carlos Tinelli"

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 10:30, en la Escuela Secundaria N° 6 Juan C. Bellomo de Bolívar.

Descripción: Con circuitos en las distancias 8 kilómetros competitivo y 4 kilómetros, participativo, además habrás estaciones de juegos para las infancias, música y parrilla. Inscripción arancelada. Organiza la Escuela Secundaria N° 6 Juan C. Bellomo y la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.instagram.com/secu6.bellomo/

http://www.instagram.com/.../-www.../disfrutabolivar/...

- www.bolivar.gob.ar

MERLO

Eco Aventura 2025

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 08:00, desde el Camino de la Ribera y Arquímedes, Río Alegre.

Descripción: La Eco Aventura consta de 10 kilómetros competitivo ndividual; 3 km, participativo; 1 km participativo kids. Inscripción (hasta el 22/09): https://ticketsati.com/evento/ecoaventura-2025 Actividad gratuita, colaborando con un alimento no perecedero. Organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Merlo.

Más información: www.facebook.com/SDDeportes - www.merlo.gob.ar/ecoaventura/

TIGRE

Carrera Comunidad de Tigre, edición Troncos del Talar 2025

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 10:00, desde Plaza Troncos del Talar.

Descripción: En el marco del 76° Aniversario de Troncos del Talar se llevará adelante con una distancia de 5 kilómetros. Además, se realizará la caminata familiar con un recorrido de 2 kilómetros. Inscripción gratuita. Organiza la Municipalidad de Tigre.

Más información: www.instagram.com/tigremunicipio/ - www.facebook.com/TigreMunicipio

CAPITÁN SARMIENTO

Duatlón con MTB

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 09:30 desde el Monumento a la Bandera.

Descripción: La competencia propone el desafío de correr y pedalear. Duatlón sprint: 5 km, 40 km y 2,5 km; y duatlón Super Sprint: 2,5 km; 15 km y 1,5 km. Inscripción precios promocionales hasta el 18 de septiembre. Contacto: 2478-541411. La acreditación será de 08:15 a 09:00. Organiza Superación Deportiva con el acompañamiento de la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/deportes_sarmiento/ - www.instagram.com/p/DOJGC-ikfvJ/

TRES DE FEBRERO

3F Corre Aventura 2025

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 08:00, desde el Colegio Militar de la Nación (av. Matienzo y Ruta 201, El Palomar).

Descripción: Emblemática carrera de obstáculos con diferentes categorías: 10 kilómetros para mayores de 18 años; 5 km para mayores de 18 años y desde 13 años con autorización de madre, padre o tutor; 1 km para personas mayores de 18 años con movilidad reducida; y por último, 1 km kids para niños/as de 3 a 12 años. Todas se realizarán en los terrenos naturales del establecimiento. Inscripción gratuita a partir del 15/09. Organiza la Municipalidad de Tres de Febrero.

Más información: www.tresdefebrero.gov.ar/3fcorreaventura2025/

VISITAS GUIADAS

ALBERTI

Museos Abiertos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, desde las 15:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Visita guiada a la Casa Museo y Monumento Histórico Provincial “El Molino”, desde las 15:30. Tarde de las Bibliotecas, en el marco de la conmemoración del día de las bibliotecas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ www.facebook.com/albertiturismo

GENERAL JUAN MADARIAGA

Madariaga y sus Aves

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, desde las 09:30, en la Casa de la Cultura.

Descripción: Charlas, picnic en el Parque de la Estación y, a las 15:00, salida de observación a la Laguna La Larga. Actividad gratuita. Organiza COA Verdón Madariaga y Aves Argentinas con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga. Programación: https://acortar.link/jMLKIh

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar- http://www.instagram.com/turismomadariag.../TurismoMadariaga

BALCARCE

Paseo de las Capillas Rurales de Balcarce

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 14:00, desde la parroquia San José de Balcarce.

Descripción: Jornada de naturaleza, historia y contemplación por el camino de la fe en los pueblos de la ciudad. El circuito contempla: parroquia San José de Balcarce, las capillas Santa Cruz de Los Pinos, Sagrada Familia de San Agustín y Nuestra Señora de Lourdes de Mechongué, y la ermita de la Virgen del Rosario San de Nicolás. Al finalizar se realizará una merienda. Actividad arancelada. Organiza Mil Rumbos, Balcarce Viajes con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.instagram.com/turismobalcarce- www.facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce

LOBOS

Circuito Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 16:00 en el Museo Pago de Los Lobos, av. Alem 250.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer los edificios icónicos, los espacios verdes y conectar con la esencia del lugar. Actividad gratuita.Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos - www.facebook.com/lobos.turismo

- (2227) 500405.

ALMIRANTE BROWN

Viví la Granja Edición Primavera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27 y domingo 28, de 10:00 a 20:00, en la Granja Educativa, Juan B. Justo 1000.

Descripción: Circuito de viveros, con variedad de plantas, flores e insumos y venta directa de productores; feria de productores rurales y puestos gastronómicos, y actividades de intercambio de saberes rurales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/granjamunicipalbrown/ - www.facebook.com/GranjaEducativaMunicipalBrown

ADOLFO ALSINA (Leubucó)

2° Cabalgata hacia Leubucó

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 08:00, partirá de la Rural de Salliqueló hacia la localidad de Leubucó.

Descripción: La concentración será a las 07:00 en La Rural de Salliqueló, una hora después partirá hacia la Leubucó, Adolfo Alsina. Actividad arancelada. Organizan las cooperadoras de la E.PN° 6 de Salliqueló y la E.P N°1 de Leubucó, con el acompañamiento de las municipalidades de Adolfo Alsina y Salliqueló.

Más información: www.adolfoalsina.gov.ar/agenda/

LOBOS

Circuito Patrimonio

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 12:00, en el Museo Pago de Los Lobos, avenida Alem 250.

Descripción: Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que narran una parte significativa de la historia del país. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos- www.facebook.com/lobos.turismo

ALBERTI

Desestrellar la Noche

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Martes 30, a las 16:00, en el Centro de investigación y divulgación astronómica.

Descripción: En el marco de la Semana de las Artes, campamento de arte en el que se abordará la metáfora como derecho: observaciones guiadas, pintura en caballete, danzas lumínicas, atmósferas sonoras, performance y constelaciones poéticas. Actividad gratuita. Organiza la Escuela de Educación Artística N° 1 con el acompañamiento de la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ - www.facebook.com/albertiturismo

FERIAS Y EXPOSICIONES

VEINTICINCO DE MAYO

Las Glorias del TC

Fecha, hora y lugar: Viernes 26, desde las 18:00; y sábado 27, a partir de las 09:00, en la Plaza Mitre, Parque Cerrado y otros espacios de la ciudad.

Descripción: Propuesta que reúne autos históricos del turismo carretera. Viernes, en la Plaza Mitre, exposición estática con la presentación de más de 90 autos y entrega de presentes en el Salón Blanco Municipal. Sábado, exhibición dinámica de autos en el acceso a 25 de Mayo (Ruta 51 y Ruta 46). Entrada: insumos a beneficio del Hospital Unzué. Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo. Evento previsto para los días 29 y 30/08 que fue reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo - www.facebook.com/municipalidad25demayo

LA PLATA

1° Expo Luthería La Plata

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27 y domingo 28, de 14:00 a 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

Descripción: Exposición de instrumentos de autor, de las que participarán Leandro Cicconi, Carlos Seijas, Jurado Guitarras, Bombos Don Luis, Marcos Montone, Leandro del Arco, Puelche Tonewood, Amplificadores SS-PRO, Manuel Barbelli de Nave Cósmica, García Torres Luthier, Raúl Velzquez, Leonardo Barasso, Pedro Domenech de Spades Custom Guitars, Vale Palmito, Belén Hurlebaus, Ovni Drum, Constanzo Guitars, Araucaria Taller, Eduardo D’Amico de Lizard Guitars, Severino Guitarras, Mariano Orsi, Fernando Orellano, Facundo Bravo, Juan Muzio de AALGA, Alejandro Mercado, Acordeones Sturla, Vertiz Guitars, Battaglia Luthier, Nicolás Panizo, Fernando Adámoli, Fungi Electric, Jerónimo Mendoza Zélis, Guitarras Lúmina, Sebastián Gomez, Silvia Spina, Escuela de Luthería Maderasonando, Raffaelli Guitarras. Además, habrá charlas y conciertos. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Argentina de Luthiers con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/laplata.ciudad- www.facebook.com/MunicipalidadDeLaPlata- [email protected]

CORONEL SUÁREZ

1° Muestra de Turismo

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, de 16:00 a 21:00, en el Mercado de Las Artes, entre Lamadrid y Brandsen.

Descripción: Gastronomía típica y sabores locales, arte, música y experiencias. Organiza la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto Superior en Formación docente y técnica n°160 con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/mirasuarez_turismo/

-www.facebook.com/suarezturismo