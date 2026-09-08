Además, Daireaux llevará adelante el 4° Encuentro de Rodantes y Pinamar, la 16° Fiesta Nacional de la Pescadilla, ideal para sentir el mar.





FIESTAS POPULARES



PINAMAR

16° Fiesta Nacional de la Pescadilla

Fecha, hora y lugar: Jueves 10 al domingo 13, a las 12:00, en diferentes lugares de la ciudad.

Descripción: Jueves, a las 12:00, apertura oficial en el predio de av. Bunge e Intermédanos. Viernes y sábado, a las 12:00, patio gastronómico, feria y espectáculos musicales. Sábado, de 10:00 a 13:00, 1.º Gran Picadito de Damas. Domingo, de 10:00 a 15:00, concurso de pesca en la costa, desde la calle Las Gaviotas hasta el parador Más Allá. Inscripción arancelada. Organiza el Club de Pesca de Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.



GENERAL RODRÍGUEZ

4° Fiesta Municipal de la Empanada Rodriguense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 11 al domingo 13, de 11:00 a 00:00, en el predio de la Estación Cultural, av. 25 de Mayo e Intendente Manny.

Descripción: Venta y degustación de empanadas caseras, concurso a la Mejor Empanada Rodriguense, feria de artesanías y espectáculos musicales. En caso de lluvia, se suspende el concurso. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.



MERCEDES

51º Fiesta Nacional del Salame Quintero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 11 al domingo 13, desde las 10:00, en el Parque Municipal Independencia.

Descripción: Carpa de productores con degustación del salame premiado, picadas criollas y quesos artesanales; patio gastronómico, paseo de artesanías y espectáculos musicales. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Mercedes.



BRAGADO (Warnes)

Fiesta de Pueblo Warnes

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 19:30 y domingo 13, a las 11:00, en el predio del ferrocarril.

Descripción: Sábado, encendido del fogón, peña abierta y cierre musical. Domingo, desfile institucional, paseo criollo y espectáculo musical. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Fiesta del Pueblo con el acompañamiento de la Municipalidad.



CHIVILCOY (Moquehuá)

5º Fiesta del Asado Criollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 18:00 y domingo 13, desde las 8:00, en el predio de la ex estación de trenes.

Descripción: Concurso de asadores, desfile criollo, exhibición de autos y motos clásicos, espectáculos en vivo, puestos de comida, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chivilcoy.



GUAMINÍ (Garre)

27º Fiesta del Chorizo Seco

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 21:00, en el Club Social y Deportivo Garré.

Descripción: Competencia de chorizo blanco y colorado, con jurados experimentados; espectáculos en vivo con Los Campedrinos, taller municipal Entre Amigos y Danzas, Desiguales y Manu García Pereira. Servicio de cantina. Organiza el Club Social y Deportivo Garré.



GENERAL MADARIAGA

43° Fiesta Provincial del Mejor Reservado

Fecha, hora y lugar: Sábado 12 y domingo 13, desde la mañana, en el Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga.

Descripción: Pruebas de riendas, jineteadas, montas especiales, espectáculos folclóricos, peñas, baile campero, fogones y feria de artesanías. Entrada arancelada. Organiza el Centro Tradicionalista Gauchos de General Madariaga con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.



GENERAL PINTO (Coronel Granada)

22º Viva Granada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 19:00 y domingo 13, a las 12:00, en Coronel Granada.

Descripción: Sábado, apertura con la presentación de Simón Aguirre, escuelas de danzas, bandas en vivo y artistas locales. Domingo, al mediodía, desfile institucional, almuerzo y, a las 19:00, espectáculos musicales con Luz Pasio, Leo y los Consagrados, Latidos, La Ancaloo, DJ Valentín Arias. Feria de artesanías y patio de comidas a cargo de las instituciones educativas y del Club Villa Francia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pinto.



LEANDRO N. ALEM (Vedia)

24º Fiesta Homenaje al Caballo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 10:00 y domingo 13, al mediodía, en el Hipódromo Municipal de Vedia.

Descripción: Sábado, acto de apertura en el Monumento al Caballo; a las 13:00, encendido del fogón en el Hipódromo Municipal, juego de riendas y carrera de sortijas; a las 16:00, apertura del escenario mayor. Domingo, desfile criollo por el centro de la ciudad, actividades criollas y apertura del escenario mayor. Paseo de artesanías, emprendimientos y patio de comidas. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Festejos Municipal de Leandro N. Alem.



NAVARRO

18° Fiesta del Buñuelo Navarrense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12 y domingo 13, a las 10:00, en el Predio del Fortín.

Descripción: Sector buñuelero con venta y degustación de buñuelos elaborados artesanalmente, puestos de comida, feria de emprendimientos, espectáculos musicales y el Gran Premio 2026 al mejor buñuelo de la fiesta. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Navarro.



BERISSO

49º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 12:00, en av. Montevideo y Nueva York.

Descripción: Apertura del patio gastronómico sobre av. Montevideo; a las 15:00, en la Explanada del Puerto La Plata, recreación histórica del Desembarco de los Inmigrantes. Entrada gratuita. Organizan la Asociación de Entidades Extranjeras y la Municipalidad de Berisso.



FLORENCIO VARELA

Varela Matsuri

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, desde las 10:00, en la Asociación Japonesa de Florencio Varela, av. Eva Perón 7215.

Descripción: Espectáculos musicales, paseo gastronómico, regalería, plantas, talleres y todo lo relacionado con la cultura nipona. Entrada bono contribución a beneficio del Jardín Municipal Nº 10 Dulce Luz. Con el bono se participa de importantes premios. Entrada gratuita para menores de 10 años, personas con discapacidad (con acompañante presentando el CUD) y veteranos de Malvinas (presentando documento que lo acredite). Jubilados: 50% de descuento (presentando carnet). En caso de lluvia, se posterga para el domingo 20/09. Organiza la Asociación Japonesa local con el apoyo de la Municipalidad de Florencio Varela.



SAN ANDRÉS DE GILES (Azcuénaga)

9º Fiesta de la Galleta de Campo en Azcuénaga

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 11:00, en el predio de la Estación del Ferrocarril.

Descripción: Venta de galleta de campo, espectáculos artísticos, feria de artesanías y emprendimientos, patio de comidas y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organizan el Club Recreativo Apolo y la Panadería La Moderna con el acompañamiento de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Azcuénaga pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.



EXALTACIÓN DE LA CRUZ (Capilla del Señor)

Festejos Patronales 291º Aniversario

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 13:00 y lunes 14, desde las 7:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Domingo, feria de artesanías y patio gastronómico, escuelas de danzas locales, tango con Mora Godoy y artistas de la comunidad. Lunes, actos protocolares, Santa Misa y Procesión, desfile de instituciones y centros tradicionalistas, fiesta criolla, artistas locales e invitados y sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.



VEINTICINCO DE MAYO (Ernestina)

2º Fiesta del Salado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 10:00, en el predio del ferrocarril.

Descripción: Primer certamen de danzas en categorías amateur, principiantes y profesionales. Música en vivo, destrezas gauchas, prueba de tambores, feria de artesanías, emprendimientos y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, la Delegación Municipal de Ernestina, la Sociedad de Fomento Ernestina e instituciones del pueblo.



GENERAL VIAMONTE (Baigorrita)

117° Aniversario de Baigorrita

Fecha, hora y lugar: Domingo 13 a las 10:00 en la plaza San Martín

Descripción:A las 10:00, acto protocolar; a las 12:00, desfile cívico e institucional, feria de artesanos, artistas locales y baile popular. Entrada gratuita.Organiza la Municipalidad de General Viamonte.





►EVENTOS GASTRONÓMICOS



BARADERO

Sabores del Mundo en Baradero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12 y domingo 13, de 10:30 a 23:30, en la Plaza Mitre, av. San Martín y Sta. María de Oro.

Descripción: Comidas típicas de colectividades, artesanías, emprendimientos, espectáculos y propuestas para toda la familia. Entrada gratuita. Organizan Sabores del Mundo y la Municipalidad de Baradero.





► EVENTOS CULTURALES



DAIREAUX

4º Encuentro de Rodantes

Fecha, hora y lugar: Viernes 11, a las 10:00; sábado 12 y domingo 13, desde las 9:00, en la Quinta Municipal de Daireaux.

Descripción: Viernes, bienvenida a rodanteros y mateada; las 21:00, canto bar y karaoke, peña rodantera, concurso de asadores, espectáculos con el Grupo Raíces, Ezequiel Coronel y Franco Paredes. Sábado, salida turística a La Larga, mini Fiesta Regional del Cordero y Fiesta del Sabor Alemán; a las 21:00, vaquillona con cuero de Bomberos Voluntarios, espectáculos con Jazmín Bríguez y Toto Zapata y baile popular. Domingo, mateada rodantera y caravana de despedida. Durante las tres jornadas habrá actividades deportivas, cicloturismo y caminata. Salidas turísticas por Daireaux. Organiza la Municipalidad de Daireaux con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



LAS FLORES

12° Encuentro Coral Las Flores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 11 al domingo 13, desde las 13:00, en Las Flores y parajes rurales cercanos.

Descripción: Coros participantes en la primera fecha: Un Son Coral, Voces Granates, Coral St Nicholas, Voces de Otero, Coral Quinta Armónica, Coro Polifónico de Las Flores. Taller coral a cargo del Maestro Maxi Mancuso. En segunda fecha: 9 al 11 de octubre. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Las Flores.



QUILMES (Bernal)

Fogones de Bernal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, de 17:00 a 23:00, en Zapiola y Belgrano.

Descripción: Gastronomía, espectáculos en vivo y actividades culturales. Entrada gratuita. Organizan los Bomberos Voluntarios de Quilmes y la Municipalidad de Quilmes.



CHASCOMÚS

12º Encuentro del Caballo y el Carruaje

Fecha, hora y lugar: Sábado 12 y domingo 13, desde las 11:00, en el Parque de los Libres del Sur.

Descripción: Sábado, patio de comidas típicas de Escuelas Rurales, folclore, actuación de la Banda Militar Ituzaingó del Regimiento de Artillería 1, presentación de carruajes antiguos y jura de ejemplares Hackney, a cargo del jurado internacional Don Jorge Gutierrez Pubil (Chile); exposición del pintor Francisco Madero Marenco, en el Museo Pampeano y peña con actuación de Juan Miguel Ochoa y Pancho Auzoberria, Andrés, Mariano y Walter Casco. Domingo, Paseo de Carruajes por camino de circunvalación, almuerzo y entrega de premios en la Estancia La Alameda. Reservas previas. Organizan la Asociación del Caballo y el Carruaje con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.



SAAVEDRA

1° Festival de la Loica Pampeana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, de 10:00 a 12:00, en el salón del Ferrocarril, y a partir de las 18:00, en el Teatro Español.

Descripción: Con el objetivo de conocer, valorar y cuidar un ave típica de los pastizales bonaerenses, se desarrollarán talleres y charlas con fotógrafos y especialistas en el salón del ferrocarril. En el Teatro Español, danzas folclóricas, obras temáticas y música en vivo hasta las 21:30. Entrada gratuita. Organizan Aves Argentinas y la Municipalidad de Saavedra con el auspicio de prestadores privados.



MARCOS PAZ

3° Encuentro Multimarcas

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, de 9:00 a 19:00, en el Espacio Quinta Devoto, Ruta 40, KM 50).

Descripción: Exposición de autos, capacitaciones, patio de comidas y sorteos. Entrada: Un alimento no perecedero para colaborar con el hospital o a voluntad, para colaborar con los bomberos voluntarios. Estacionamientos para vehículos particulares a cargo de los Bomberos Voluntarios. Buffet a cargo del Hospital. Acompaña el Municipio de Marcos Paz.



MORENO

3° Marcha de Los Bombos en Moreno

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 16:00 y domingo 13, a las 11:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Sábado, talleres, charlas, música, danza, exposición y feria de artesanías. Domingo, a las 11:00, concentración en Plaza San Martín marchando hacia la Plaza Buján. Espectáculos con la presentación de Indio Froilán y Teresa Castruonovo y cierre con una gran Teleseada. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.



GENERAL PAZ (Villanueva)

Fiesta del Ombú

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 11:00, en el Polideportivo Villanueva.

Descripción: Música, danza, tradición y cultura con la presentación de artistas locales, baile popular y folclore. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Paz.



PUAN (17 de Agosto)

15° Fiesta de la Agricultura Familiar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 10:30, en el Club Social y Deportivo de 17 de Agosto.

Descripción: La chacra mixta como modelo de arraigo. A las 10:30, taller e intercambio de experiencias; a las 12:00, patio de comidas; a las 14:00, apertura de muestras, feria de artesanías y productores de agricultura familiar; y a las 14:30, espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza el CEPT n.º 30 con acompañamiento del INTA y la Municipalidad de Puan.





► EVENTOS DEPORTIVOS



CARLOS TEJEDOR

1° Maratón CEF N.º 33

Fecha, hora y lugar: Viernes 11, a las 18:00, en el Centro de Educación Física N.º 33.

Descripción: Distancias de 5 y 10 kilómetros competitivos. Medallas para los primeros tres puestos de cada categoría. Inscripción gratuita, colaboración voluntaria. Organizan el CEF N.º 33 con el acompañamiento de la Municipalidad de Carlos Tejedor.



ADOLFO ALSINA (Carhué)

Campeonato 6 Ciudades - 4.ª Fecha

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 11:00, en la Playa Eco Sustentable de Carhué.

Descripción: A las 8:30, acreditaciones; a las 11:00, largada. Categorías: Cicloturista, entre 15 y 18 kilómetros; Promocional, entre 30 y 45 kilómetros; Competitivas, circuito de entre 50 y 60 kilómetros. Actividad arancelada. Organizan la Municipalidad de Adolfo Alsina y Pampeanos Deportes & Desafíos.



BALCARCE

Duatlón Rural

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 11:00, en el Club Teléfonos.

Descripción: Competencia de pedestrismo y ciclismo MTB en caminos rurales y zonas de sierras. Distancias: Run, 4 km - Bike, 31 km (MTB) - Run, 4 km. Actividad arancelada. Organiza el Club Teléfonos con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.



LAPRIDA (San Jorge)

2° Campeonato Regional de Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 11:00, en el Club San Jorge.

Descripción: Competencia por los caminos rurales de San Jorge en el marco del programa Clubes en Acción con distancias de 30 kilómetros, promocional y 60, competitiva. Inscripción arancelada. Organizan el Club Atlético San Jorge y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Laprida.



NECOCHEA

20° Media Maratón de Quequén

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, a las 10:00, en la plaza 3 de Agosto, calles 521 y 502.

Descripción: Distancias de 21 kilómetros, marcha y 5, caminata. Inscripción arancelada. Organiza la Biblioteca Popular de Quequén con el acompañamiento de la Delegación de Quequén de la Municipalidad de Necochea.





► VISITAS GUIADAS



BERISSO

Viñedo + Bodega

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 11:00. El punto de encuentro se informa al momento de la inscripción.

Descripción: Recorrido por viñedo de uno de los productores socios de la cooperativa con información acerca del cultivo en la zona; traslado a la cooperativa donde se explicará el proceso de elaboración con degustación de tres vinos y conservas regionales. Reservas previas Actividad arancelada. Organiza la Cooperativa de la Costa de Berisso con el acompañamiento de la Municipalidad de Berisso.



SALTO

1º Circuito: Instituciones Culturales Centenarias

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 12, a las 17:00, en el Hall del Palacio Municipal.

Descripción: Visita a cinco edificios emblemáticos de la ciudad: Sociedades Italiana, Española, Argentina, Francesa y la Escuela de Música Municipal. Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados. Organiza la Municipalidad de Salto.



LOBOS (Barrientos)

Descubrí Barrientos “Entre Estancias, Sabores y Tradiciones”

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 13, desde las 10:00, en el CEPT n.º 16 El Arazá.

Descripción: Estancias abiertas en simultáneo para descubrir historias, paisajes y tradiciones. Almuerzo criollo, feria de artesanías, patio matero de familias productoras del CEPT, espectáculos musicales con Sonidos y Bailes de Nuestra Tierra, Los del Patio, ballets folclóricos, Ensamble de Legüeros, Gustavo Madeja y cierre con Ángel La Voz. Entrada gratuita. Organiza el Centro Educativo para la Producción Total nº 16 con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobos.





► FERIAS Y EXPOSICIONES



CHACABUCO

4° Festival del Libro y la Lectura

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 10 al lunes 13, de 10:00 a 20:00, en el Salón de los Espejos.

Descripción: Videojuegos, juegos de mesa, talleres, espectáculos, música en vivo y experiencias para compartir. Entrada gratuita. Organiza Pretextos con el acompañamiento de la Municipalidad de Chacabuco.



LOMAS DE ZAMORA

Expo Lomas 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 10 al domingo 13, a las 15:00, en la plaza Grigera, av. Hipólito Yrigoyen.

Descripción: En el marco del 165 aniversario de Lomas de Zamora, exposición con puestos de empresas y comercios locales, emprendimientos, artesanías, feria de lobos, espectáculos artísticos y puestos gastronómicos. Postas municipales de Salud, Ambiente y Educación. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lomas de Zamora.



PERGAMINO

87º Expo Rural Pergamino

Fecha, hora y lugar: Jueves 10 al domingo 13, de 10:00 a 19:00, en la Sociedad Rural de Pergamino, RN n.º 8, KM 220,5.

Descripción: Caballos criollos, muestra ganadera, capacitaciones, charlas, ronda de negocios, granja educativa, exposición de maquinarias agrícolas y autos, puestos de comida, granja educativa, música en vivo y juegos para las infancias. El sector gastronómico permanecerá abierto por la noche. Organiza la Sociedad Rural de Pergamino junto con la Municipalidad y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios.



BALCARCE

12° Educo Agro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 10 y viernes 11, de 9:00 a 18:00; sábado 12 y domingo 13, de 10:00 a 20:00, en el predio del Colegio San José de Balcarce.

Descripción: Muestra educativa, comercial y agropecuaria. Carpa educativa con proyectos de escuelas de la ciudad, exposición de maquinaria agrícola, automóviles y venta de productos, artesanías, emprendimientos, puestos de comida y espectáculos musicales. Concurso corte de melga (franja de tierra delimitada de un lote para facilitar la siembra). Entrada gratuita. Organizan el Colegio San José de Balcarce, Agricultores Unidos de Balcarce con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMDP, el INTA y otras instituciones.



ROQUE PÉREZ

38º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 11 al domingo 13, desde la mañana, en el predio social de la Sociedad Rural de Roque Pérez.

Descripción: Ganadería, maquinaria y producción, industria y comercio, espectáculos en vivo, desfile, destrezas criollas, gastronomía y actividades recreativas. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural local con la participación del Municipio de Roque Pérez.



Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

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