La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Senado bonaerense avanzó con distintos proyectos vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes, la prevención de las violencias y la promoción de derechos. Entre las iniciativas que obtuvieron dictamen favorable se destacó una propuesta para incorporar específicamente la violencia digital al marco provincial de violencia familiar.

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El encuentro se realizó en el Salón Antonio Cafiero y estuvo encabezado por la senadora Roxana López (Fuerza Patria). Participaron de manera presencial Natalia Quintana (Hechos-UCR Identidad), Jorge Schiavone (PRO), Nerina Neumann (UCR), Silvana Ventura (La Libertad Avanza), Valeria Arata (Fuerza Patria) y Mónica Macha (Fuerza Patria). De manera virtual participaron María Cecilia Martínez (La Libertad Avanza), María Luz Bambaci (La Libertad Avanza) y Evelyn Díaz (Fuerza Patria).

El principal proyecto tratado fue el presentado por Mónica Macha (Fuerza Patria), que modifica e incorpora artículos a la Ley 12.569 de Violencia Familiar para contemplar situaciones de violencia digital.

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La iniciativa busca actualizar el marco provincial de prevención y asistencia frente a las situaciones de violencia familiar e incorporar una problemática que afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades. El proyecto fue aprobado por mayoría.

Más iniciativas vinculadas a la infancia

En la misma línea, la comisión aprobó un proyecto de Laura Clark (Fuerza Patria) que establece el 4 de abril de cada año como el “Día de Acción para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Contextos de Violencia de Género”.

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También recibió tratamiento favorable una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por Héctor Eslaiman (Fuerza Patria), que establece el 14 de mayo como el “Día Provincial de Concientización sobre el Diagnóstico de Apraxia del Habla Infantil”. En este caso, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Por otra parte, los legisladores analizaron distintos proyectos de declaración relacionados con la promoción de derechos, la prevención de las violencias y el reconocimiento de iniciativas vinculadas a la niñez y la adolescencia.

Entre ellos, recibió el visto bueno una iniciativa de Laura Clark que declara de interés legislativo la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre.

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También se aprobó el proyecto de Germán Lago (Fuerza Patria) que declara de interés legislativo el programa “Los Sextos en Movimiento”, del partido de Alberti.

Finalmente, la comisión dio el visto bueno a una iniciativa de Alex Campbell (PRO) que declara de interés legislativo la labor de “Proyecto Marte”, desarrollada por el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.