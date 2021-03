Por Christian Thomsen Hall

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, la diputada Mónica Frade se vistió de una manera particular e irónica para recibir a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. La dirigente de Juntos por el Cambio, en representación de la Provincia de Buenos Aires, bajó al recinto con un conjunto de presidiario y una careta del gobernador Gildo Insfrán. Además, la camiseta tenía el lema "Clorinda" y los números "31-08-20", haciendo alusión a la fecha en la que la ciudad quedó bloqueada por disposición del Ejecutivo provincial.

"No es mi estilo ir así vestida, ni siquiera portando carteles. El punto es que estoy trabajando mucho por la situación en Formosa. La semana pasada hice mi segundo viaje y volví a reconfirmar las supresiones de derechos humanos. El viernes asistí a una concentración en Clorinda a la que nos costó arribar, porque hubo una logística oficial para impedir que lleguemos, y allí un grupo de mujeres se visitió de presas portando la careta de Gildo Insfrán. Fueron ellas las que me declararon "huésped de honor" y me regalaron el kit que luego prometí utilizar", contó Frade a LaNoticia1.com.

"Me pareció importante visibilizar que desde el 31 de agosto Clorinda no es libre por sus centros de aislamiento, que más bien, son de detención", comentó la legisladora de la Coalición Cívica y que responde a Elisa "Lilita" Carrió. En ese contexto, la abogada oriunda de Quilmes precisó que la decisión del Gobierno de Formosa "provocó serios trastornos en la vida cotidiana de los chicos, ya que se interrumpieron tratamientos oncológicos y hubo múltiples dificultades en hogares que tienen familiares discapacitados". "En honor a ellos fue que llevé todo eso al recinto", subrayó.

Esperando al Presidente de la Nacion y a la vice presidente sra Kirchner, prontos a comenzar el inicio del nuevo año legislativo pic.twitter.com/OdUF1cpA6E — Monica Frade (@MonicaFradeok) March 1, 2021

Al ser consultada sobre la alocución de Alberto Fernández, Frade opinó: "A mi modo de ver fue un discurso vacío. Vi a un presidente bajo presión. Y vi a la doctora Cristina Kirchner dirigiendo el discurso, al lado del presidente, tocándole el brazo cuando no quería que hable y demás". "Me parece que el discurso estuvo dirigido a ella y al núcleo duro del kirchnerismo. El presidente teatralizó cierto enojo, cierta fortaleza. Pero finalmente terminó demostrando exactamente todo lo contrario. Estamos ante un presidente débil, casi vacío de poder y sin autocrítica", consideró la diputada.

"El discurso fue dirigido al núcle duro. De hecho fue muy aplaudido cuando le pegaba a la oposición. Se les olvidó que desde hace 14 meses son gobierno, por lo tanto ya son responsables de las cosas que están sucediendo. Creo que tienen una ezquizofrenia reiterada al llamar a la conciliación de todos y al mismo tiempo, sacudir a la oposición con retos que no les queda bien porque ya nadie les cree nada. En definitiva, el presidente dedicó su discurso a ese núcleo duro del kirchnerismo, que cada vez es más pequeño", disparó la legisladora de Juntos por el Cambio.

"Yo no sé si el presidente vive en otro mundo o no quiere afrontar el real, porque él no lo maneja. Todo lo maneja un sector político interno de su frente electoral que no representa ni al propio presidente. Él está tratando de cumplir la misión que le encomendaron", lanzó Frade, quien también apuntó contra la vicepresidenta: "Cristina Kirchner estaba sin barbijo y el hecho de saber que está vacunada seguramente le haga pensar que no contagia, por lo tanto, la irresponsabilidad es absoluta. Es una muestra más de poder y demostrar que ella puede hacer lo que el resto no".

La diputada también lamentó que Alberto Fernández no hable de los hechos que salpican al oficialismo. "No se tocaron ninguno de los temas como las denuncias por tortura y corrupción contra Insfrán en Formosa, ni las denuncias por tratos inhumanos contra Zamora en Santiago del Estero, ni las denuncias por abuso sexual contra Alperovich en Tucumán, ni las múltiples denuncias contra dirigentes de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. En agosto ya tuvimos que escuchar al impresentable Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, hablar de violencia institucional en abstracto", recordó.

Insfran dictador.

El Pueblo será libre, a pesqr de tus deseos pic.twitter.com/ZBQSbMIxsD — Monica Frade (@MonicaFradeok) February 27, 2021

Más tarde, la letrada se refirió al escándalo con el deniminado "vacunatorio VIP" que concluyó con la renuncia del Ministro de Salud Ginés González García. "Lo que pasó fue una canallada para la gente que estaba muy esperanzada en la vacuna. Yo estoy terminando denuncias penales que tienen que ver con vacunatorios VIP en el conurbano bonaerense, donde se han vacunado el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; el Intendente de Berazategui, Juan José Mussi y la propia Intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, que no quiere dar información sobre su distrito", espetó.

En esa línea, consideró que la renuncia de Ginés fue "una pavada para desviar el tema de fondo". "En todo caso tendría que haber renunciado todo el plantel del Ministerio de Salud, entre ellos Carla Vizzotti que fue una pieza clave en la distribución de la vacuna", señaló. "Yo tengo un hijo médico en el conurbano bonaerense que se anotó y todavía no recibió la vacuna. Y eso mismo pasa con muchos profesionales y enfermeros en la provincia de Buenos Aires. Esas mismas vacunas se las dieron a los militantes de La Cámpora. Tienen la concepción de que el Estado es de ellos", se quejó.

Finalmente, Mónica Frade explicó por que al día de hoy no sabe si se pondría la vacuna: "Lo que era un dilema era saber si la vacuna impedía contagiar a otros. Si esto era así, por un tema de responsabilidad social, estaba dispuesta a aplicármela. Pero la realidad es que todo aquel que se vacuna, como Cristina que estuvo sin barbijo, sigue siendo un vehículo de contagio para terceros. A eso sumale que no hay dosis". Por último pidió que el Gobierno "apruebe el avance de investigaciones y ensayos clínicos" para batallar contra "la dictadura de los laboratorios".