Falta para las elecciones 2023 pero los dirigentes se postulan y buscan posicionarse como potenciales candidatos. El intendente de Capitán Sarmiento y ex ministro de Mauricio Macri, se lanzó y avivó la intenta de Juntos.

La confirmación de su lanzamiento:

“Me fueron convenciendo y me terminé de convencer que es mi deseo, tengo ganas de transformar la provincia de Buenos Aires. Estoy convencido que es la locomotora de toda la Argentina”, expresó Iguacel en una entrevista con F.M. 99.9 Mar del Plata.

“Quien sea presidente va a tener un gobernador al lado que le ayudará a pelear contra todos los privilegios, la corrupción, resolver los problemas cotidianos de la gente”, continuó.

Javier Iguacel ex ministro de energía de Mauricio Macri durante 2018 expresó su preferencia por el ala PRO que encabeza Patricia Bullrich y el ex presidente. En ese sentido, se separó del jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, al que criticó con dureza:

“Con Horacio Rodríguez Larreta no iría ni loco. Lo respeto pero no comparto su idea, maneras y formas. No podes cambiar de discurso según el momento. No me sentiría cómodo si él fuera Presidente”.