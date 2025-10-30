Los intendentes Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Juanci Martínez (Rivadavia) y Gilberto Alegre (General Villegas) se reunieron este miércoles con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para plantear un pedido conjunto por la reparación de la Ruta Nacional 33, cuya traza atraviesa los tres distritos y presenta un avanzado estado de deterioro.

Durante el encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jefes comunales destacaron que el reclamo busca soluciones concretas para garantizar la seguridad de los vecinos. Desde Vialidad Nacional se comprometieron a atender los problemas más urgentes, como la reparación de baches, y confirmaron que una cuadrilla ya trabaja en la zona. Además, adelantaron que existe la posibilidad de un llamado a licitación el próximo año para la reparación integral y concesión de la ruta.

“Venimos trabajando desde hace varios meses en conjunto con los intendentes de Trenque Lauquen y Villegas para darle una respuesta a nuestros vecinos. Sabemos que hoy no se están haciendo grandes obras, pero sentimos la necesidad de transmitirle a las autoridades nacionales el crítico estado de la ruta y la peligrosidad que esto conlleva”, expresó Juanci Martínez.

Por su parte, Francisco Recoulat destacó: “Fue una reunión importante donde los tres intendentes pudimos plantear la necesidad de la urgente intervención de los tramos más deteriorados de la Ruta Nacional 33 y tuvimos la oportunidad de ser escuchados por la máxima autoridad de Vialidad Nacional para buscar una solución a una problemática que afecta a los tres distritos, ya que nuestras localidades están unidas por la misma ruta”.

