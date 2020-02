Finalmente el directorio del Banco Provincia aceptó la renuncia del intendente de Vicente López Jorge Macri a la titularidad del Grupo Bapro quedando al frente, Juan Cuattromo quen designó cuatro directores, uno de ellos es Julia Stada, economista y periodista de C5n. Kicillof había presionado al primo del ex presidente pidiéndole que se “desatornille” del puesto.

Crónica de una renuncia anunciada

Jorge Macri era presidente del Grupo Provincia, holding del Banco Provincia desde 2015 cuando fue designado por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal. Si bien, Axel Kicillof había nombrado presidente de la entida a Juan cuattromo, el directorio del Banco no había aprobado (hasta ahora) la renuncia del primo del ex presidente, postergando esa decisión.

El miércoles 5 de febrero, en la presentación del programa para pequeñas y medianas empresas “arriBA Pyme” presentado por Kicillof en La Matanza, el mandatario provincial recordó el conflicto en torno al Grupo Bapro con una ironía directa.

"Tomen nota, perdieron las elecciones, lo que considero lógico y razonable es que dejen que el Banco Provincia vuelva a actuar en consonancia con la política de las actuales autoridades de la provincia de Buenos Aires", afirmó el Gobernador

"Compren un destornillador, desatorníllense y por favor no pidan doble indemnización los funcionarios políticos", ironizó Kicillof tras lo cual aclaró que la importancia del cambio de directorio tenía que ver con la dirección que pretende darle a la entidad.

Jorge Macri fue consultado luego del “dardo” que le disparo Kicillof y respondió: "lo que dijo el Gobernador sobre el Grupo Provincia no es cierto", ya que "las renuncias de todos los miembros del actual directorio, incluida la mía, estuvieron a disposición a partir del 9 de diciembre, tal como surge del acta de directorio número 714 de esa fecha".

"Ante el pedido del presidente del Banco, en su calidad de representante de la entidad y accionista mayoritario del Grupo, se convocó de manera inmediata a una reunión de directorio que se celebró el pasado 21 de enero. En ella se decidió que la asamblea de accionistas, que es la encargada de elegir a las nuevas autoridades, se reúna el próximo 6 de febrero a las 16 horas”, enfatizó Macri.

Es tan cierto lo que dice el intendente de Vicente López como que el Directorio no se había reunido para aprobar su renuncia desde que fue presentada.

Nuevo Directorio con la economista de C5n incluida

La Asamblea de accionista aceptó la renuncia de Jorge Macri y designaron a cuatro nuevos directores del grupo: Julia Strada, Ariel Lieutier, Fernando Gelfo y Nicolás Segal.

Periodista de economía en C5n, tiene una columna en Futurock y trabajó en la radio junto a Víctor Hugo Morales. Es miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Estudio Ciencias Políticas, hizo una maestría en Economía y un doctorado en Desarrollo Económico.