En medio de la interna más caliente del peronismo bonaerense, el nombre de Julio Alak, intendente de La Plata, comenzó a sonar con fuerza como posible presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un esquema de unidad entre los distintos sectores.

Según informó el medio local LaPlata1, la alternativa se puso sobre la mesa este jueves durante una reunión encabezada por el gobernador Axel Kicillof en la capital bonaerense, donde un dirigente del axelismo propuso a Alak como una posible salida consensuada. La figura del jefe comunal platense aparece bien posicionada porque, si bien forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y está alineado con Kicillof, mantiene diálogo fluido tanto con Máximo Kirchner como con Cristina Fernández de Kirchner.

En el mismo encuentro también se mencionó, aunque como una posibilidad lejana, la chance de que el propio Kicillof asuma la conducción partidaria. Sin embargo, dentro del espacio reconocen que hoy ese escenario aparece como remoto.

De la reunión participaron intendentes de peso del peronismo bonaerense como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Lucas Ghi (Morón). Según informó la Agencia DIB, allí también se ratificó la candidatura de Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense y dirigente de La Matanza, como una de las opciones para presidir el PJ provincial.

Magario no participó del encuentro, pero desde su entorno aseguran que está “enfocada 100%” en esa posibilidad, aunque hasta el momento no realizó declaraciones públicas al respecto. En el MDF sostienen que la prioridad sigue siendo la unidad, con un argumento que también comparte La Cámpora: una interna partidaria en marzo de este año sería costosa, desgastante y alejada de las preocupaciones sociales actuales.

Por ahora, sin embargo, el esquema de vetos cruzados se mantiene. Desde el axelismo no aceptan la continuidad de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense, mientras que el camporismo tampoco ve con buenos ojos la candidatura de Magario.

En ese escenario, Julio Alak aparece como el dirigente que mayor consenso podría generar entre ambos sectores, en una interna que sigue abierta y que se volvió central para ordenar el peronismo bonaerense con la mirada puesta en 2027.