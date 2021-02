El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó el programa “Caminos Rurales” desde el municipio de Roque Pérez. Es un plan estratégico para reparar 1580 kilómetros y contempla la adquisición de materiales e implementos para la realización de obras que garanticen la circulación de cargas y habitantes de las distintas regiones.

“Nosotros no nos dedicamos al marketing y la mentira. No nos gusta anunciar cualquier verso como se hizo en la etapa anterior, que también se anunció algo para los caminos rurales pero fue puro humo”, afirmó el Gobernador.

El discurso de Kicillof giró en tono a la gestión anterior de María Eugenia Vidal que en el 2018 había anunciado unos 12 mil kilómetros de caminos rurales, y en el mes electoral de octubre del 2019, volvieron a asegurar que iban a comenzar. “No nos dedicamos a vender cosas frente a los diarios como si fuera Disneylandia”, aseguró el mandatario provincial.

“No nos gusta anunciar que vamos a techar la provincia o hacer pirámides, no vamos a hacer ese verso que se hizo en el gobierno anterior, donde se mintió y se discriminó políticamente”, continuó Kicillof.

El programa lanzado hoy abarca a 151 obras a lo largo de 1.580 kilómetros de rutas de tierra en más de 70 municipios.

“Se ha puesto de moda comparar a nuestra provincia con la Ciudad de Buenos Aires. En CABA no hay caminos rurales, no hay gente que vive esperando que no llueva para que no se caiga la conexión, o queden aislados y no entren ambulancias. Eso es producto de un Estado que abandonó y promesas incumplidas”, expresó Kicillof.

También estuvieron presentes los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Agustín Simone (Infraestructura), y los intendentes de Róque Pérez Juan Carlos Gasparini (oficial) y José Luis Horna (interino).