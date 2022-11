El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, le respondió al ex ministro de economía nacional Martin Guzmán quien se había referido a su salida con críticas a la vicepresidenta y a Máximo Kirchner.

Qué dijo Martin Guzmán

"Donde hay un punto de quiebre en la dinámica de la gestión es unos días antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se cortaron todas las líneas de comunicación con Cristina Kirchner", dijo Guzmán a Alejandro Fantino en NeuraMedia.

"Si me hubiesen puesto en un lugar en el que el acuerdo era como el del gobierno anterior, la verdad hubiese preferido el default. Ojo, el default era un ajuste. Fijate que, en el Congreso, La Cámpora votó un ajuste. Si el acuerdo lo hubiese conducido Cristina Kirchner hubiese llenado la plaza con pancartas diciendo 'le torcimos el brazo al FMI", dijo Guzmán.

"En ese momento Cristina se corrió, y eso tuvo implicancias para toda la gestión a posteriori. ¿Había tensiones? sin lugar a dudas. Lo que ocurre después es que gestionar era una hazaña", contextualizó.

“Máximo actuó como un chico caprichoso. El problema es que la vicepresidenta, la cual se resulta ser su madre, le da ese poder a alguien que no está capacitado para ejercerlo de forma responsable", disparó.

La respuesta de Axel KIcillof

Sobre los dichos del ex ministro de economía dijo: “No me gustó nada, me pareció más bien lamentable”.

En relación al acuerdo con el Fondo señaló que “todo acuerdo con el FMI es un mal acuerdo por definición. Este acuerdo es malo y probablemente todo acuerdo con el FMI sea malo; pero se trató de decir y mostrar lo contrario”.

“Hay elementos relativos pero hubo puntos en los que se trabajó y no se logró avanzar como el plazo y la sobretasa. Al haberse tratado de un préstamo político, habría que haberse plantado directamente sobre eso”, consideró.

“El FMI tenía la cola sucia y se tendría que haber aprovechado para una denuncia y una disputa mayor, fue un crédito político que tenía que tener una solución política”, insistió.

Sobre la renuncia del ex funcionario de Alberto Fernández manifestó: “La salida de Guzmán fue un hecho que produjo una inestabilidad enorme, no sé si voluntariamente o involuntariamente -dijo que era para evitar una corrida mayor pero no lo logró-, fueron semanas de muchísima inestabilidad ocasionadas por su salida intempestiva”.