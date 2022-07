El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto de reconocimiento a los trabajadores que se desempeñaron en las postas de vacunación contra el Covid-19 en el distrito de Berazategui. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, y participaron la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente local del Frente de Todos, Juan José Mussi.

"Este es un acto para reconocer el esfuerzo de las y los responsables de una campaña de vacunación que quedará en la historia de las grandes epopeyas de la provincia de Buenos Aires", dijo Kicillof. "Llevamos suministradas más de 41 millones de vacunas, alcanzando al 95% de los y las bonaerenses. Necesitábamos que la campaña fuera una gran vidriera del Estado que queremos: el que acompaña a todos y todas", afirmó el gobernador.

"He recorrido vacunatorios de toda la Provincia y no he conocido a nadie que no reconozca el buen trato que había recibido. Su trabajo ha sido la muestra más grande de cómo el amor vence al odio", indicó el mandatario bonaerense durante su presentación. El programa Buenos Aires Vacunate comenzó en diciembre de 2020 y llegó a emplazar hasta 700 centros de vacunación en los 135 municipios bonaerenses, aplicando más de 41,4 millones de dosis.