Tras cuatro años de noviazgo, el ex intendente de Vicente Lopez y actual Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se casó con la periodista Belén Ludueña. La fiesta se celebró en el predio de la Rural.

“Soy muy feliz al lado tuyo. Te juro que estoy tan feliz porque me diste tranquilidad, me diste paz, me diste amor. Me integraste a tu familia. Te amo Jorge”, expresó Belén Ludueña.

Al evento asistieron varias figuras políticas del PRO como su primo Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ademas, la célebre Mirtha Legrand fue otra de las invitadas estelares.

En el evento tocó un DJ y el grupo de cumbia Ráfaga que según reveló Belén Ludueña les gusta a los dos. Ahí se lo vio al ex presidente y a Juliana Awada bailando y moviendo los brazos.

Anoche, @mauriciomacri y Juliana Awada, al ritmo de Ráfaga, en el casamiento de su primo Jorge Macri. pic.twitter.com/aauXIGSiyP — ️MARCELO 130.003 (@Marcelo_MM2023) November 13, 2022

Alrededorde las 2 de la mañana los novios desaparecieron y entre medio de una batucada reaparecieron vestidos de guardaparques.