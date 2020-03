El presidente Alberto Fernández encabezó la presentación del vademecum para entregar remedios gratuitos para jubilados de Pami en Quilmes junto a jubilados, la titular de la obra social Luana Volnovich y la intendenta Mayra Mendoza.

"El corazón de la gente es la mejor guía de lo que tenemos que hacer en el gobierno Cuando dije que iba a pagar los remedios de los intereses de las Leliq, salieron a criticarme. Pero no era imposible, lo que había que hacer era que no se robe y que por sobre todas las cosas que se pongan la prioridad en quien más lo necesita", apuntó el mandatario sobre el programa en el que el 70% de los beneficiarios van a ser mujeres.

Y agregó: "Durante cuatro años lo único que hicieron fue postergarlos. Lo único que estamos haciendo es poner las cosas en orden, se desordenaron porque decían que acá había privilegiados".

"Como le asigno mucho valor a la palabra, no me gusta mentir, Hoy estoy cumpliendo com lo que prometí con los remedios gratis. Sé que los jublados la están pasando mal, dije que íbamos a hacer todo el esfuerzo para mejorar la situación de los jubilados, poco a poco", añadió.

En tanto que reconoció que "el ingreso de los jubilados no alcanza, lo sé, pero poco a poco lo vamos a ir resolviendo". "Me duele la intolerancia de los que no entienden, pero entenderán. No tenemos a los medios, pero tenemos la razón, Y si tenemos la razón la gente nos va a acompañar", remarcó.

También asistieron el presidente del bloque de Diputados oficialista, Máximo Kirchner, el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro y su par de Ciencia Roberto Salvarezza.