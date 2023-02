“Quiero confirmarles que voy a ser candidato a presidente de la Argentina”. Así fue como hoy, pese a que ya se sabía, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio su primera conferencia de prensa como candidato presidencial de Juntos por el Cambio.

Larreta estuvo en Tres de Febrero, y tras una reunión con vecinos de ese municipio, dijo que "los argentinos tenemos muchísimos problemas, profundas dificultades y vivimos situaciones de angustia que nadie está resolviendo". "Tenemos que terminar con las divisiones, ponernos a trabajar todos juntos, dejar que la gente emprenda, produzca, que invierta en la Argentina”, manifestó.

"Recorro el país hace meses, haciendo reuniones como esta para escuchar a la gente y aprender. Veo que la energía está, hay ganas, hay fuerza. Es cierto que siempre encontramos de dónde sacar la esperanza para seguir apostando a esta tierra maravillosa”, agregó.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por Diego Santilli, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y por Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Sobre su candidatura el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires argumentó: “No creo en las soluciones mágicas y ni en los iluminados ni en el carisma. Eso ya lo probamos y no funcionó. Quiero escucharlos y trabajar juntos para resolver nuestros problemas”.

Entre los ejes de su propuesta destacó el "trabajo, equipo y fuerza". “Tengo energía infinita, y quiero ponerle al país laburo, laburo y laburo”, remarcó. "El cambio va a tocar intereses, privilegios de mucha gente que se va a resistir. Nos vamos a tener que bancar palos en la rueda. En la Ciudad ya vivimos esto con el kirchnerismo enfrente. Y me la banco", reafirmó.

Además, Rodríguez Larreta hizo hincapie en el discurso anti grieta. "Quiero terminar con la división entre los argentinos. La grieta es un invento de la política para generar odio y así conseguir más votos. Sirvió para ganar elecciones, pero no se puede gobernar, no para transformar un país. Ya lo intentamos y fracasamos. No se puede gobernar bien ni mucho menos transformar en un clima de confrontación permanente", dijo.

"Si seguimos así no vamos ni para atrás ni para adelante. O terminamos con la pelea o la Argentina seguirá dando vueltas en la frustración y el fracaso", aseguró.

Como parte de su plan de gobierno indicó que tendrá tres grandes ejes: "Desarrollo con estabilidad, Educación y Seguridad".