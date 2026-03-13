La comitiva de legisladores e intendentes en ExpoAgro, uno de los eventos más importantes del país del sector campo, fue recibida por el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia y su hermano, el diputado provincial Manuel.

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Los dirigentes radicales destacaron la organización y la importancia que tiene la exposición para mostrar la fuerza del entramado productivo argentino y la posibilidad que tienen los municipios de ser partícipes fundamentales en estos eventos.

Durante la jornada también mantuvieron un encuentro con autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde se dialogó sobre herramientas financieras para acompañar al sector agroindustrial, fomentar la inversión y potenciar el desarrollo productivo en todo el territorio bonaerense.

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La delegación radical estuvo integrada por los legisladores provinciales de la UCR, Alejandra Lordén, Valentín Miranda, Priscila Minnaard y la senadora Natalia Quintana además del diputado nacional Pablo Juliano, y los senadores Marcelo “Chuby” Leguizamón y Emilia Subiza (Hechos), e intendentes radicales como Lisandro Hourcade (Magdalena), Román Bouvier (Rojas) y Franco Flexas (Viamonte) que junto al presidente de la UCR Miguel Fernández participaron de la recorrida.

Desde el radicalismo remarcaron que el campo representa mucho más que la producción primaria, “se trata de una verdadera industria estratégica que articula múltiples sectores de la economía. La agroindustria integra la producción agrícola y ganadera con la industria del conocimiento, la innovación tecnológica, la industria metalmecánica y una extensa red de servicios que generan empleo directo e indirecto en todo el país”.

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“Desde el radicalismo creemos que fortalecer el vínculo con el sector productivo es fundamental para pensar una Argentina que crezca, genere empleo y promueva el desarrollo federal”, señalaron desde el sector radical.