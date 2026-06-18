La vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, cedió y convocó a sesionar después de reiterados pedidos por la virtual parálisis legislativa que mantuvo cerrado el recinto durante el primer semestre.

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Cabe remarcar que la Cámara alta recién se abocó en las últimas semanas a integrar las comisiones permanentes. Entre otras consecuencias de un recinto cerrado, está que se ha vencido la licencia de Diego Valenzuela sin que el recinto tome parte en su fin y que él finalmente haya asumido en la presidencia de una comisión no sin antes criticar la parálisis.

La falta de actividad legislativa fue atribuida por distintos sectores a la disputa interna del oficialismo. Uno de los focos de tensión está entre Sergio Berni, jefe de bloque peronista, y Magario ya que cuestiona no sólo la demora para poner en marcha el Senado sino decisiones adoptadas por la Presidencia.

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La última sesión del año pasado dejó en evidencia la afrenta cuando el exministro de Seguridad de la Provincia puso en duda el liderazgo de la Presidenta del cuerpo al cerrar un año legislativo sin definiciones de autoridades ni jefes de bloque.

En aquella oportunidad Berni pidió una moción de orden que no prosperó y acusó a Magario de “incumplimiento en los deberes de funcionario público”. El senador sostuvo que las licencias otorgadas a Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela eran nulas porque incluían votos de legisladores que todavía no habían asumido. Además, cuestionó que el tratamiento se realizara durante la sesión preparatoria y no en el recinto, como establece el reglamento interno, recordándole a Magario que el orden del día “no puede alterarse unilateralmente”.

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