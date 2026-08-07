El Senado de la Nación aprobó este jueves en general el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que obtuvo 37 votos afirmativos y 33 negativos, por lo que consiguió media sanción y deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. La propuesta modifica aspectos vinculados a los desalojos, las expropiaciones y el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.

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La votación también dejó al descubierto las diferencias entre los representantes de la provincia de Buenos Aires. El senador radical Maximiliano Abad votó a favor del proyecto, mientras que los senadores de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio y Eduardo "Wado" de Pedro, rechazaron la iniciativa.

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Cómo votaron los senadores bonaerenses

Maximiliano Abad (UCR): Afirmativo.

Afirmativo. Juliana Di Tullio (Unión por la Patria): Negativo.

Negativo. Eduardo "Wado" de Pedro (Unión por la Patria): Negativo.

En el caso de Abad, su respaldo al proyecto llegó luego de que el oficialismo retirara uno de los capítulos más cuestionados. El legislador bonaerense había anticipado que no acompañaría la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, al considerar que podía generar conflictos de constitucionalidad por el principio de no regresión ambiental. Finalmente, ese apartado fue eliminado del texto antes de la votación.

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Precisamente, para garantizar la aprobación, La Libertad Avanza realizó cambios de último momento en el proyecto. Primero retiró el capítulo que eliminaba restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y, minutos antes del tratamiento en el recinto, también dejó afuera las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, ya que no reunía los apoyos necesarios para sostenerlas.

El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad.



La ley de tierras y la ley de Manejo del fuego siguen vigentes ✊🏼❤️ pic.twitter.com/pwQE1K2QYL — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 7, 2026

Con esas modificaciones, la iniciativa mantuvo los capítulos referidos a desalojos, expropiaciones y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Entre otros puntos, establece procesos judiciales más rápidos para la restitución de inmuebles ocupados, incorpora nuevos criterios para calcular las indemnizaciones por expropiaciones y moderniza los trámites registrales mediante herramientas digitales.

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La votación nominal concluyó con 37 votos afirmativos, 33 negativos, ninguna abstención y dos ausencias, correspondientes a Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. Con la media sanción del Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados.

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Cómo votó cada senador

Votaron a favor (37):

Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Carlos Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Espínola, Enzo Fullone, Eduardo Galaretto, Juan Cruz Godoy, Enrique Goerling Lara, Gonzalo Guzmán Coraita, María Victoria Huala, Luis Juez, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

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Votaron en contra (33):

Guillermo Andrada, Beatriz Ávila, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, José Carambia, Lucía Corpacci, Julieta Corroza, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Natalia Gadano, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Sandra Mendoza, Carolina Moisés, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Flavia Royón, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac, Alejandra Vigo y Gerardo Zamora.

Ausentes: