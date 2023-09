El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que “gracias al esfuerzo de la militancia” es que desde dicho espacio "estamos dando vuelta la historia y empezamos a construir el camino del triunfo" en las elecciones del 22 de octubre.

El candidato estuvo en la cancha del Club Cambaceres acompañado por el gobernador Axel Kicillof, el intendente anfitrión de Ensenada, Mario Secco, gabinete provincial, sindicalistas e intendentes.

Por su lado, el gobernador aseguró: "He visto que muchos analizan el resultado hubo malestar y enojo, pero no tenemos que confundirnos, es que no quiere decir que la mayoría de nuestro pueblo quiera vivir sin un estado presente. No creo que la mayoría de los que votaron a Milei y Bullrich estén en contra de la producción, el trabajo y la industria".

El mandatario bonaerense defendió su gestión, renovó críticas a las propuestas de la oposición tanto La Libertad Avanza como Juntos por el cambio. “La boleta de Unión por la patria va a funcionar como escudo, venimos a pedir el voto, por lo que hicimos y por lo que falta, que no se va a conseguir con ajuste ni dinamita”.

“Nadie viene a atrincherarse en la provincia, vamos a convertirnos en la locomotora de la producción y del triunfo en el país”, definió.