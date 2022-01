El diputado bonaerense y ex armador del PRO, Emilio Monzó, destacó al ex presidente en una potencial interna de Juntos de cara a las elecciones 2023. Además, afirmó que Vidal se equivocó políticamente al irse a la Ciudad, pero no la descartó como candidata.

“Macri debe ser el dirigente político con más votos en la interna de Juntos por el Cambio”, lanzó Monzó en una entrevista con La Nación.

Sobre las posibilidades de un retorno de Mauricio Macri en el 2023 expresó:

“Depende de él. No tengan ninguna duda de que es la figura más importante de Juntos por el Cambio. Por esa calificación, me gustaría que él se siente en ese lugar ayudando a armar y ordenar este espacio político”.

Sobre el pase de la ex gobernadora bonaerense a Ciudad opinó que “con este cambio, se alivió en lo personal y pagó un costo en lo político. Pero tiene condiciones, futuro y, seguramente, va a ser un actor importante de acá al 2023”.

Sobre su rol dentro de la coalición aseguró que “voy a hacer todo el esfuerzo para que Pro y UCR vayan juntos”.