El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó Roque Pérez para entregar dos móviles policiales y hacer anuncios sobre obras en la Ruta Provincial 20. Acompañado por el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, la de Educación, Agustina Vila y el jefe comunal Juan Carlos Gasparini.

"No había que invertir en asesores ecuatorianos había que invertir en escuelas y en aulas y eso es lo que hacemos. Hoy en la Provincia hay vacunas para los chiquitos de 3 años y hay vacunas para todas y todos", expresó Kicillof.

En ese sentido afirmó que “después de 4 años de sequía, falta de Inversión, mucha publicidad, poca es la realidad que quedó. Las escuelas eran mala palabra y para nosotros son prioridad. Decían que nosotros disfrutábamos de prohibir y así teníamos que recibir un golpe tras otro mientras peleábamos la pandemia".

“Después de sufrir tanto hoy comienza el momento de la reconstrucción. Por más cansancio que tengamos dedicarnos a lo importante, después de cerrar escuelas sin pandemia venimos a abrirlas. Hoy estamos haciendo inversiones que son para siempre", enfatizó.

Sobre los móviles, Sergio Berni, explicó: "No estamos acá entregando dos patrulleros solamente sino trayendo soluciones de fondo. Si hay algo que deben estar seguro los bonaerenses es que estamos llevando a cabo todas las acciones necesarias para tener una policía como corresponde, profesionalizada".

En tanto, el jefe comunal “Chinchu” Gasparini, manifestó: "Nosotros somos un equipo, las elecciones no se ganan con alcahuetes, no sirve de nada tener caras lindas si no se trabaja. Eso necesitamos, gente comprometida con el trabajo. Por eso invito al pueblo de Roque Pérez a pensar qué pasaba hace 10 años y que pasa hoy. Trabajamos con todas las instituciones, no le decimos que no a ninguna, trabajamos para todos".