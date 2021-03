"Estamos muy preocupados, cuando gobernamos nosotros Nación, Provincia y Ciudad trabajamos todos como un equipo con los intendentes. Ahora se retrocedió en seguridad, están a las piñas entre ellos; es además una dificultad para los Intendentes que tienen que poder tener diálogo con el gobierno nacional y el provincial", señaló Patricia Bullrich.

Y añadió: "(Sergio) Berni dice muchas de las cosas que nosotros dijimos, lo que pasa que en su pelea con Nación se pierde mucha de la fuerza que se necesita para pelear contra el delito".

Por su parte, el Intendente Diego Valenzuela, que compartió la actividad con la ex Ministra, también se refirió a la problemática de la violencia: "La descoordinación en seguridad la pagan los vecinos y se ve en el territorio. Cuando estaba Patricia al frente coordinaban con todos los gobiernos y no por color político, lo de ahora es peor: Dos funcionarios de un mismo color político no coordinan un plan de seguridad que debe ser prioridad junto a la economía y la vacunación".