Miguel Donadio, Presidente del Consorcio de Gestión de Bahía Blanca, se refirió al nuevo impuesto extraordinario a las operaciones de carga, descarga y almacenamiento en los puertos bonaerenses y que los pone en desventaja frente al resto. "En algunos casos el impacto va as es muy fuerte, de más del 150 por ciento ó 200", dijo a LaNoticia1.com

Donadio contó que el gobernador Axel Kicillof estuvo en San Bernardo, partido de La Costa, el pasado viernes, donde se cruzó con un portuario quien le dijo: "Gobernador tiene que mirar esto, nos vamos a quedar sin trabajo". Según el directivo bahiense, Kicillof "parece que recibió el impacto, quedó como expectante. No se si tienen dimensión del impacto va a generar."

"No es una cuestión partidista ni ideológica, es que pasado mañana no va a haber trabajo", insistió. Además de Bahía Blanca, Quequén, Dock Sud, La Plata, San Pedro, San Nicolás, Zárate y Campana, quedarían en desventaja.

"Si en otro puerto tengo el costo más bajo, me voy a llevar la carga a ese puerto. Si estamos hablando de solidaridad, habría que aumentar también los costos de los otros puertos para estar en igualdad de condiciones", apuntó. La terminal portuaria de Rosario sería una de las beneficiadas.

Y agregó: "No han tenido criterio, lo han apurado y no se profundiza en el análisis. Acá se advierte una ignorancia supina en materia de temas portuarios. Y los legisladores no son especialistas en estos temas y la mayoría no representan ciudades portuarias. El gobernador y su equipo asumieron hace un mes, entonces tampoco conocen la realidad de puertos".

"Y esto no quiere decir que uno no entienda lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que hay que hacer un esfuerzo porque la situación es compleja, que se trata de una imposición extraordinaria, pero todo en su justa medida y con sentido común. Y no así, de esta manera, a la fuerza y gritando", subrayó.

Para ejemplificar, Donadio indicó que en Bahía paga en impuestos unos 3 millones de dólares por año y ahora pasaría a 12. "Son cuentas en el aire. Porque si la carga se va a otro puerto, no hay ni 10 ni 12 ni nada. Hay puertos que se quedan sin la carga automáticamente, como La Plata y Dock Sud que están sobre el río. Sumado esto a que no estamos en la cosecha del año pasado", precisó.

"En el caso de los puertos cerealeros, la carga va a ir a Rosario obviamente y acá hay puertos tremendamente comprometidos: el caso de San Pedro, San Nicolás, Dock Sud, La Plata, donde va a ir a Buenos Aires. Entonces, es como tirarse un tiro al pie esta resolución, la provincia va a perder competitividad", alertó.

El titular del Consorcio bahiense recordó que "es un viejo proyecto que el gobierno de Daniel Scioli lo quiso impulsar en 2009". En ese entonces, "el puerto de Bahía Blanca quedó parado indefinidamente. La comunidad portuaria en general y sin excepción quedó parada muchos días, semanas, hasta que el gobierno entendió que no podía ser", sostuvo, aunque sin especificar si este reclamo derivará en medidas de cese de comercialización.

Sobre la fecha en que se presentó el proyecto - el 24 de diciembre a la tarde - cuestionó que se "tomó conciencia de la medida un poco sobre fin de año, en medio de las fiestas, y no se interpretó bien al principio". "Hay muchos que se están desayunando con esto todavía", señaló.

"En la planilla dan los números pero atrás hay gente, personas, problemáticas y la verdad que la Argentina necesita del comercio exterior casi como del aire. En nuestro puerto que tenemos un plan estratégico, que es ejemplo de gestión y todo, ponemos todos los esfuerzos vinculados a exportar, exportar y exportar, somos argentinos que trabajamos para cambiar la Argentina", remarcó.

Y enfatizó, acerca de una posible solución: "Uno comprende la situación y creo que con un diálogo un poco más fecundo, Bahía Blanca o Quequén puede tener alguna espalda para soportar lo extraordinario de esta situación. Se puede presentar alguna idea que agregue valor a la problemática para solucionar esto. Pero así a la fuerza y rápido, no ayuda".