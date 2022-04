La vicepresidenta cerró el acto de reconocimiento a los excombatientes desarrollado en el Congreso de la Nación del cual tambié participó Sergio Massa. Cristina Kirchner hizo un extenso análisis de la guerra de Malvinas y se refirió a José Luis Lovey, quién fue a la guerra con 16 años cuando su padre ya había desaparecido.

José Luis Lovey fue tripulante del destructor Bouchard y fue a la guerra cuando su padre ya era otro desaparecido por parte de la dictadura militar. Sobre el conflicto bélico afirmó: "No tengo grandes recuerdos, porque yo fui cuando tenía 16 años. No tenía mucha idea de lo que hacía."

El discurso de Cristina Kirchner donde aborda cuatro dimensiones de Malvinas:

Malvinas y 40 años tienen para mi varias dimensiones. La primera una dimensión casi personal. A diferencia de lo que sucedía en las ciudades patagónicas, en Rio Gallegos, San Julián, Comodoro, Ushuaia, la guerra se vivía.

En Rio Gallegos, en la casa donde aún vive Máximo, es una casa que no tiene persianas con lo cual todas las noches había que colgar frazadas para que no hubiera una sola luz.

En Rio Gallegos arrastrábamos el karma cuando se decía que el Reino Unido iba a bombardear ciudades del continente para disuadir y que no hubiera resistencia. Esa ciudad iba a ser Rio Gallegos por ser la más grande.

Se escuchaban los aviones ir y venir.

Canal 7 aseguraba que íbamos ganando y la gente tiraba monedas contra los periodistas.

Hay una dimensión institucional de cuando fui presidenta. Hoy hacen 10 años que enviamos una carta a la sede internacional de la Cruz Roja para poder identificar a los soldados nn que estaban enterrados en el cementerio de Darwin. Es una idea que trajo un inglés, Roger Waters, el de Pink Floyd. Contestaron de inmediato. De los 121 nn ya hay 119 identificados.

Unos días antes, en 2012, firmamos de la desclasificación del informe Rattenbach, aquel informe que la Junta Militar había ordenado hacer.

No puedo dejar de mencionar esa contradicción que en el fondo sentimos como argentinos frente a Malvinas. Por eso también tomamos la decisión que fuera precisamente en la ex Esma que se construyera el museo de Malvinas. A la historia hay que contarla completa.

Además de ser ex combatiente es hijo de desaparecidos. Su padre desapareció en 1976 en un frigorífico de Avellaneda. Hijo de desaparecido y combatiente de Malvinas, ¡Que Argentina Mamita! Fuerte.

También hay una dimensión histórica. Los combatientes de Malvinas fueron junto a las Madres quienes parieron la democracia y fue precisamente Malvinas la que puso punto final a la historia del partido militar en la Argentina.

Ese partido militar cuyo bautismo de fuego fue el 6 de septiembre de 1930 cuando derrocaron a Hipólito Yrigoyen y culmina con la primera derrota militar. Esto no es un sentimiento anti militarista es simplemente la descripción de un momento histórico que trajo mucho dolor.

Hay también una dimensión política y geopolítica. Esa decisión de la guerra tenía que ver con una derrota que ya venía desde lo económico. El año 1981 termina con una inflación del 131%, hola que tal argentina.

Qué llevó a esta gente a pensar a esta gente que Inglaterra no iba a reacción y venir o que Estados Unidos no iba a intervenir en favor de su aliado global. Fue algo que es una concepción frente al mundo que no es solo privativo de los militares. Es creer que el mundo se divide entre los buenos y malos.