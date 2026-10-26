Quiénes son los legisladores bonaerenses que celebraron la victoria de Lula en Brasil y qué dijeron
Diputados y senadores de distintos bloques de la Legislatura provincial felicitaron al presidente brasileño. Mayra Mendoza pidió por Cristina Kirchner, mientras que otros dirigentes destacaron la relación entre Argentina y Brasil y el impacto político del resultado.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó repercusiones entre los representantes bonaerenses en la Legislatura provincial. Diputados de distintos espacios políticos expresaron sus felicitaciones al mandatario brasileño y compartieron mensajes sobre el resultado electoral, la situación política argentina y la relación entre ambos países.
Desde el peronismo, Mayra Mendoza, diputada bonaerense y referente de La Cámpora, celebró el triunfo y vinculó el resultado con la situación de la expresidenta argentina. “¡Lula presidente! Ahora, Ella. ¡Cristina Kirchner libre y presidenta!”, escribió en sus redes sociales.
También se pronunció el diputado del Frente Renovador Juan Malpeli, quien participó de la jornada electoral en San Pablo junto a dirigentes de su espacio. “Una alegría inmensa poder ser parte de la Historia Grande de nuestro país vecino, de la mano de Lula Presidente”, publicó. Luego, agregó: “Ahora nos toca a nosotros, unidos, más fuertes y organizados…. Vamos Massa”.
Su compañero de bloque Rubén Eslaiman destacó la presencia del Frente Renovador en Brasil y los vínculos políticos con el Partido de los Trabajadores. En 2023, dirigentes de esa fuerza brasileña habían colaborado con la campaña presidencial de Sergio Massa, entonces candidato de Unión por la Patria.
Entre las diputadas que celebraron el resultado también estuvo Soledad Alonso, representante de Campana, quien sostuvo que “vale la pena creer en un líder que sabe dignificar al pueblo”. Por su parte, Lucía Iañez, diputada de La Plata, destacó el liderazgo de Lula y el protagonismo del pueblo brasileño, mientras que Viviana Guzzo afirmó que “siempre hay otro camino”.
La legisladora del Frente Renovador Sofía Vannelli puso el foco en el desempeño electoral del oficialismo brasileño y en el papel de los trabajadores. “La fuerza del pueblo trabajador dio vuelta la elección”, señaló.
Desde la oposición también hubo mensajes de felicitación. El diputado radical Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, saludó al mandatario electo. Su compañera de espacio Alejandra Lordén destacó la historia de integración entre Argentina y Brasil y manifestó su expectativa de que la nueva etapa permita fortalecer los vínculos bilaterales, el diálogo y las instituciones democráticas.
Por su parte, Andrés De Leo, diputado de la Coalición Cívica oriundo de Bahía Blanca, calificó la victoria como una “gran noticia para la región”. También remarcó la importancia de Brasil como socio comercial de Argentina y planteó la necesidad de sostener una relación bilateral que trascienda las diferencias políticas entre los gobiernos.
El diputado Fabián Luayza, integrante del bloque Nuevos Aires y dirigente de Berazategui, también felicitó a Lula y destacó la importancia de recuperar el diálogo con Brasil para impulsar el crecimiento regional.
En el Senado bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario destacó la participación popular y cuestionó las intervenciones externas, las noticias falsas y los discursos de odio. “Soplan nuevos vientos de esperanza en América Latina. Hay otro camino”, escribió.
El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta, Sergio Berni, felicitó a Lula y al pueblo brasileño por una jornada que consideró trascendente para la región. En tanto, el exintendente de José C. Paz Mario Ishii sostuvo que “América Latina sigue de pie”.
La senadora María Rosa Martínez aprovechó la ocasión para expresar su respaldo a Cristina Kirchner. “¡Los Pueblos nunca desaparecen! Gracias Lula Presidente. Ahora vamos por Cristina libre en Argentina”, publicó.
También se sumaron Mónica Macha, quien calificó el resultado como un acontecimiento histórico en un “mundo desquiciado”, y Fernanda Raverta, exdirectora ejecutiva de la Anses, que resumió su reacción con una frase: “Ganaron los buenos”.
Por último, las senadoras Laura Clark, quien destacó a Lula como un “gran líder y trabajador”, y Pedro Borgini, que remarcó que la lucha por la justicia social y la democracia “siempre vale la pena”, también compartieron mensajes de felicitación.
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