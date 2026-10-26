La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó repercusiones entre los representantes bonaerenses en la Legislatura provincial. Diputados de distintos espacios políticos expresaron sus felicitaciones al mandatario brasileño y compartieron mensajes sobre el resultado electoral, la situación política argentina y la relación entre ambos países.

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Desde el peronismo, Mayra Mendoza, diputada bonaerense y referente de La Cámpora, celebró el triunfo y vinculó el resultado con la situación de la expresidenta argentina. “¡Lula presidente! Ahora, Ella. ¡Cristina Kirchner libre y presidenta!”, escribió en sus redes sociales.

¡Felicitaciones, @_RodrigoNeves_, @FernandaSixel y a todos los compañeros y compañeras! Por la militancia, por el trabajo que han hecho, por la esperanza de justicia y paz que han despertado para la política y para los pueblos en América Latina y en todo el mundo. Por no rendirse ni siquiera cuando las adversidades parecían imposibles. ¡Gracias! ¡@LulaOficial presidente! Ahora, Ella. ¡@CFKArgentina libre y presidenta! — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 26, 2026

También se pronunció el diputado del Frente Renovador Juan Malpeli, quien participó de la jornada electoral en San Pablo junto a dirigentes de su espacio. “Una alegría inmensa poder ser parte de la Historia Grande de nuestro país vecino, de la mano de Lula Presidente”, publicó. Luego, agregó: “Ahora nos toca a nosotros, unidos, más fuertes y organizados…. Vamos Massa”.

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Una alegría inmensa poder ser parte de la Historia Grande de Brasil de la mano de #LulaPresidente El @FrenteRenovador presente en San Pablo junto al pueblo brasileño!!!! Ahora nos toca a nosotros, unidos, más fuertes y organizados…. Vamos @SergioMassa 💪✌️ https://t.co/lLOrhB3bIs — Juan Malpeli (@juanmalpeli) October 26, 2026

Su compañero de bloque Rubén Eslaiman destacó la presencia del Frente Renovador en Brasil y los vínculos políticos con el Partido de los Trabajadores. En 2023, dirigentes de esa fuerza brasileña habían colaborado con la campaña presidencial de Sergio Massa, entonces candidato de Unión por la Patria.

Los representantes del FR Presentes junto al Presidente electo Lula Da Silva!!!!!!! https://t.co/ilroR5L10U — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) October 26, 2026

Entre las diputadas que celebraron el resultado también estuvo Soledad Alonso, representante de Campana, quien sostuvo que “vale la pena creer en un líder que sabe dignificar al pueblo”. Por su parte, Lucía Iañez, diputada de La Plata, destacó el liderazgo de Lula y el protagonismo del pueblo brasileño, mientras que Viviana Guzzo afirmó que “siempre hay otro camino”.

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¡Felicitaciones @LulaOficial y todo Brasil 🇧🇷! ✊🏻Vale la pena creer en un líder político que sabe dignificar a un pueblo! #BoraLula #BoraVirar https://t.co/GQ3tDdJaHq — Soledad Alonso (@soleaalonso) October 26, 2026

La legisladora del Frente Renovador Sofía Vannelli puso el foco en el desempeño electoral del oficialismo brasileño y en el papel de los trabajadores. “La fuerza del pueblo trabajador dio vuelta la elección”, señaló.

Tremendo triunfo el de LuLa!!! La fuerza del pueblo trabajador!!! La dio vuelta!!! — Sofi Vannelli (@SofiaVannelli) October 26, 2026

Desde la oposición también hubo mensajes de felicitación. El diputado radical Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, saludó al mandatario electo. Su compañera de espacio Alejandra Lordén destacó la historia de integración entre Argentina y Brasil y manifestó su expectativa de que la nueva etapa permita fortalecer los vínculos bilaterales, el diálogo y las instituciones democráticas.

Brasil eligió. Felicitaciones Presidente Lula. https://t.co/RD6deSuCRZ — Diego R Garciarena (@dgarciarena) October 26, 2026

Por su parte, Andrés De Leo, diputado de la Coalición Cívica oriundo de Bahía Blanca, calificó la victoria como una “gran noticia para la región”. También remarcó la importancia de Brasil como socio comercial de Argentina y planteó la necesidad de sostener una relación bilateral que trascienda las diferencias políticas entre los gobiernos.

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Gran noticia para la región. Lula ejemplo de liderazgo, resiliencia y sabiduria para armar una amplia alianza social, política y económica. Brasil debe seguir siendo el principal socio comercial de Argentina. — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) October 26, 2026

El diputado Fabián Luayza, integrante del bloque Nuevos Aires y dirigente de Berazategui, también felicitó a Lula y destacó la importancia de recuperar el diálogo con Brasil para impulsar el crecimiento regional.

Felicitaciones @LulaOficial por el resultado obtenido en las elecciones presidenciales de Brasil. Los mejores deseos para esta nueva etapa. Es trascendental recuperar el diálogo con el principal socio comercial de la Argentina para que la región retorne a la senda de crecimiento. — Fabian Luayza (@fabianluayza) October 26, 2026

En el Senado bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario destacó la participación popular y cuestionó las intervenciones externas, las noticias falsas y los discursos de odio. “Soplan nuevos vientos de esperanza en América Latina. Hay otro camino”, escribió.

¡Felicitaciones, compañero @LulaOficial! Tu victoria es un orgullo y un ejemplo para los movimientos nacionales y populares de la región. A pesar de las intervenciones externas, las fake news y los discursos de odio, los pueblos eligen sabiamente un futuro de democracia, soberanía, paz y justicia. La alta movilización electoral de hoy nos demuestra que no hay que rendirse, porque nada detiene la voluntad popular de tener un futuro mejor. Soplan nuevos vientos de esperanza en América Latina. Hay otro camino. 🇧🇷🇦🇷 — Verónica Magario (@magariovero) October 26, 2026

El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta, Sergio Berni, felicitó a Lula y al pueblo brasileño por una jornada que consideró trascendente para la región. En tanto, el exintendente de José C. Paz Mario Ishii sostuvo que “América Latina sigue de pie”.

Felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva @LulaOficial , elegido por cuarta vez presidente de Brasil, y al pueblo brasileño por esta histórica jornada democrática. Una noche de gran trascendencia para Brasil y para toda América Latina. — Sergio Berni (@SergioBerniArg) October 26, 2026

La senadora María Rosa Martínez aprovechó la ocasión para expresar su respaldo a Cristina Kirchner. “¡Los Pueblos nunca desaparecen! Gracias Lula Presidente. Ahora vamos por Cristina libre en Argentina”, publicó.

Los Pueblos nunca desaparecen!!!! Gracias Lula Presidente!! 🇧🇷🩷 Cristina libre! https://t.co/s1rnNGBpSK — Maria Rosa Martinez (@mrmartinez55) October 26, 2026

También se sumaron Mónica Macha, quien calificó el resultado como un acontecimiento histórico en un “mundo desquiciado”, y Fernanda Raverta, exdirectora ejecutiva de la Anses, que resumió su reacción con una frase: “Ganaron los buenos”.

LULA Y LA DIGNIDAD LATINOAMERICANA El triunfo de Lula es un acontecimiento para la región y también para la historia frente a un mundo desquiciado. También significa la esperanza de seguir luchando por el presente y el futuro que deseamos. https://t.co/bfCvFIVVvK — Mónica Macha (@MoniMacha) October 26, 2026

Por último, las senadoras Laura Clark, quien destacó a Lula como un “gran líder y trabajador”, y Pedro Borgini, que remarcó que la lucha por la justicia social y la democracia “siempre vale la pena”, también compartieron mensajes de felicitación.