El primer round del cruce del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se dio este martes cuando la gestión provincial le entregó 14 patrulleros a la comuna. Ahora el jefe comunal la siguió por Twitter.

Primer Round

El martes Sergio Berni y Axel Kicillof le entregaron 14 patrulleros al municipio de Manuel Passaglia. En la rueda de prensa, el ministro de seguridad y el intendente se sacaron chispas:

-Estamos sumando nuevos patrulleros. San Nicolás tiene aproximadamente cincuenta, esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita”, arrancó Passaglia y entonces Berni lo interrumpió:

-No, perdón, hay 43 que están fuera de servicio y son chatarra, son dos cosas distintas: no están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos.

-Hay más de 12 vehículos, me refiero porque cuento a la Policía Local -dijo Passaglia.

-No te vamos a renovar los de la Policía Local, así que… -intervinó Kicillof.

-Me parece que estamos confundiendo las cosas, hay cincuenta vehículos apilados uno arriba del otro que no tienen capacidad de función y que en los últimos seis años dejaron de estar fuera de servicio -insistió Berni.

- La Policía Local depende de la Provincia, del gobernador y del ministro -contestó el intendente.

- Sí, claro y para eso mandamos la plata, para que los mantengas -puntualizó Berni.

- Hay más de 50 vehículos que lo pueden ver los 160 mil nicoleños. No es una discusión ideológica. Acá estamos discutiendo con responsabilidad…

- No, acá no estamos discutiendo, estamos haciendo una descripción de la realidad.

-¿Me dejás hablar por favor? -añadió Passaglia.

-Bueno, pero decí las cosas como tienen que ser -contestó el ministro

-Me dejás hablar; después yo te escucho y así: tenemos más de 40 vehículos entre la Policía Local y la Policía Bonaerense. Los dos dependen del gobernador. Espero que puedan seguir renovando y en este momento hay más de 40 vehículos que están transitando la ciudad.

- La Policía local tiene una ley que establece el grado de responsabilidad que tienen los intendentes. No solamente en mantener los patrulleros con la plata que les giramos todos los meses sino que además deben general políticas de seguridad y acomodar esos planes de acuerdo a la necesidad delictivas. Es una responsabilidad indelegable. Nosotros estamos para apoyar - explicó Berni y continuó:

"La Policía Local prácticamente es una municipalización porque el intendente tiene plena facultad para generar los planes de seguridad y no solamente generarlos. Si no de conducirlos como entienda, qué es la necesidad de San Nicolás. Algunos no pueden, otros no quieren y otros no saben. Y para eso estamos para ayudarlos, por eso venimos”, cerró Berni.

Segundo Round

Cuando parecía que la cuestión quedaba en esa disputa pasajera, el intendente de San Nicolás, la siguió por Twiiter arrobando a Kicillof y Berni:

“El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la policía bonaerense y 30 de la policía local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio”

“Si el Ministro no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad, que nos transfiera las herramientas a los municipios que queremos darle respuestas a nuestros vecinos en este tema tan importante”.

El ministro de Seguridad de la Provincia, @SergioBerniArg desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la policía bonaerense y 30 de la policía local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) March 9, 2022

Hasta el momento Sergio Berni no respondió este segundo round.