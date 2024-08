En el barrio porteño de La Boca, los referentes amarillos alienados con Mauricio Macri, se reunieron para celebrar el acto refundacional del partido. Bajo la consigna “Nuevo PRO”, intendentes y gobernadores participaron de tres paneles, previo al discurso final del líder del espacio.

Soledad Martínez y Martín Yeza compartieron el segundo panel del encuentro y hablaron de los principios del partido, su futuro, la situación en los municipios de la Provincia, el peronismo y hasta revelaron detalles de la Asamblea del PRO en la que el exintendente de Pinamar asumió la conducción desplazando a Patricia Bullrich.

Frases destacadas

Martín Yeza: “¿Cómo llegamos acá? Miren, hace un mes aproximadamente, muchos de ustedes fueron a una asamblea en donde tuve el honor de que votaran un cambio respecto a lo que había pasado en los últimos años. ¿Por qué? Porque algunos sentíamos que no era nuestra mejor versión. Y en la asamblea particularmente pasaron dos cosas. Me di cuenta que lo que nos había traído hasta acá, y estaba muy tensa la asamblea, los que estuvieron ahí, pueden acreditar, dirigentes hablando de su pedigree, de su apellido, todos los que tenían en política”.

“Y yo estaba ahí no entendiendo qué era lo que iba a pasar. Si se iba a votar, no se iba a votar. Y en un momento muy tenso, en donde parecía que se caía la asamblea, se paró un pibe de 27 años que no sé si está acá, Gaby Vega, Santafesino; que se le paró a todos estos dirigentes con nombre y apellido de nuestro espacio, que apelando a su pedigree querían que ocurriera algo que era lo que ellos querían”.

“Y se paró un pibe de 27 años, nativo del PRO, porque el PRO ahora tiene nativos, no personas que vinimos de otros lugares, una primera generación del PRO, se paró con sus 27 años y explicó cómo es el reglamento del PRO. Las reglas. Y explicó exactamente lo que tenía que ocurrir. ¿Y saben qué pasó? Tuvieron que atenerse a las reglas. Y ese pibe de 27 años le explicó a todo un montón de dirigentes que tenían muchísimos años en el PRO lo que tenía que pasar exactamente. Y así pasó”.

Soledad Martínez: “La asamblea que contó recién Martín mostró nuestra peor versión, pero hace ya algunos meses largos que se viene viendo nuestra peor versión, y no lo digo solo como un discurso, ni para ser políticamente correcta, para mí es importante tratar de graficar lo que pasó, no fueron solamente discusiones internas, perdimos. Hicimos una de las peores elecciones en todo nuestro tiempo como espacio político”.

“Y qué significa en hechos concretos, ganamos menos provincias de las que podríamos haber ganado, ganamos menos intendencias de las que podríamos haber ganado, perdimos intendencias que nos costaron un montón ganar en 2015, tenemos menos diputados, menos senadores, hoy acá podríamos ser mucho más de los que somos, eso es concretamente lo que pasa cuando un espacio se empieza a autodestruir, somos menos”.

“No me voy a quedar solo en este bajón, perdón, pero ojalá que este encuentro nos sirva para cerrar esa etapa, que hoy sea el primer día de un montón de días mucho más felices para nosotros como espacio político. Que hoy, con el 1 a la cabeza, dejemos atrás lo que ya pasó, ya se discutieron espacios, ya están las autoridades, los espacios del partido, la fundación, los cargos, fin. Ahora ojalá que hoy sea el inicio de una nueva etapa”.

Yeza : “Lo más típico de la política tradicional es el líder que se pone primero, que se pone primero en la fila, que come primero, que le sirven distinto, la verdad es esta, a Mauricio lo fuimos a buscar, como muchos le habíamos pedido que fuera candidato a presidente el año pasado. Y teníamos la oportunidad de tener dos liderazgos nuevos que se lo disputaran, pero no pasó, entonces ahora le pedimos que venga un ratito más a la cancha. Y Mauricio es el que en vez de ponerse adelante de todos, está atrás de todos empujándonos a toda una generación de gente que está a lo largo y a lo ancho del país para decirnos anímense, ustedes pueden, personas normales, con buenos sentimientos, con buenas ideas, que aman lo que hacen. ¿Cómo no va a salir bien ese experimento? ”

“Retomo un concepto que recién decía Solé del tema del poder, intendencias, gobernaciones. ¿Cuán disruptivo sería que tengamos un ñato, un pibe y una piba en cada pueblo de la Argentina? Una tarea inconclusa para nosotros. Es razonablemente sencillo si se le dedica energía, eso es fácil, pero si es para ocupar poder, para eso ya está el peronismo. Si es para ocupar cargos, cualquier puede ir y presentar el CV en el gobierno. ¿Pero qué es el PRO? El PRO es una fuerza política que entiende que el poder no es solamente para ejercerlo, es para transformar la realidad”.

“Y la imagen al final que a mí me gustaría, cuando veo lo que pasó con LOAN en Corrientes, ¿Quién fue el candidato del PRO en 9 de Julio? No tuvimos. Pero díganme si no es necesario que uno de los 2.500 habitantes de 9 de Julio, investido de la convicción de que puede luchar contra un comisario corrupto, fiscales corruptos, jueces corruptos, es absolutamente necesario para gobernar esa ciudad. Entonces, yo no le diría nada a nadie, lo que le diría es hagámoslo. Punto”.

Martínez : “El PRO es el espacio en donde las acciones le ganan a las palabras, es el espacio en donde los resultados concretos le ganan a las promesas. El PRO son las decisiones que tomamos todos los días para cambiar y para solucionar algún problema. Yo creo mucho en que el cambio hay que gestionarlo y hoy estamos en un momento en donde todo el tiempo nos hablan del cambio, nos desafían de si nosotros somos el cambio, si el cambio es nuestro, si el cambio se lo llevó otro. Y para mí el cambio hay que gestionarlo todos los días y es tan importante como la estructura conceptual del cambio”.

“Si todos los días no hacemos cosas para que el cambio exista y los argentinos, en mi caso los vecinos de Vicente López, lo toquen, lo vivan, no me importa esa discusión estructural y conceptual del cambio. Todos los que estamos acá, fuimos los que rompimos en serio con el peronismo y el radicalismo, en serio; o sea, vinimos a desafiarlos hace muchos años, después nos hicimos amigos, gobernamos juntos, nos llevamos bien, pero vinimos a esto, a desafiarlos, a sacarles el poder, entendiéndolo, como decía Martín, como una herramienta de transformación”.

“Gracias a nosotros, hoy, muchos políticos hablan de gestión, hablan de administrar bien los recursos, hablan de transformaciones, hablan de planes, miran PowerPoint y hacen Gantt para ver si solucionan algún problema en algún municipio del conurbano. No son pavadas lo que digo. En la Provincia de Buenos Aires, los municipios que gestiona y que gobierna el PRO funcionan, todos tienen cosas para mejorar, pero todos nuestros municipios son más seguros, la educación pública es mejor, la salud pública también. Y en todos los que gobiernan ellos es un desastre, ya los conocen, son los ejemplos de todos los días. Entonces, parece que el aporte más grande que vamos a hacer a la historia va a ser ese, el haber roto con el bipartidismo, y haber hecho que le cambiamos la cabeza a un montón de gente, propios y ajenos. No tengo duda que vamos a quedar ahí, de ese lado”.