Por Ramiro Pablo Gómez

La concejala de Juntos por el Cambio, Juana Echazarreta, reavivó una interna al interior del oficialismo. La edil presentó en el Concejo Deliberante una propuesta para congelar sueldos por 180 días pero tanto el intendente, Miguel Lunghi como el concejal Mario Civalleri de su mismo espacio, rechazaron la medida y salieron a criticarla.

“Es todo político, no quiero opinar de eso. No juguemos más a la demagogia. Gastemos bien, por supuesto, y controlemos todo. Pero hagámoslo bien. No estoy en absoluto de acuerdo con Echazarreta; son juegos políticos”, manifestó el intendente reelecto de Juntos por el Cambio al diario local El Eco.

La concejala Juana Echazarreta presentó dos propuestas para congelar por 6 meses los sueldos de concejales, funcionarios e intendente. Esta medida de “austeridad” en contexto de crisis ya ha sido aplicada en varios municipios bonaerenses.

Hay dos puntos que explican este conflicto al interior del oficialismo. El primero tiene que ver con la disputa interna que ya viene desde las PASO cuando el actual intendente derrotó a Marcos Nicolini. El segundo se relaciona con un debate mayor, que excede el municipio, y se corresponde con la comparación entre lo que ganan intendentes de otros distritos, los salarios de distintas administraciones y una medida que se debate entre la demagogia y lo que correspondería.

Internas de Juntos por el Cambio

En las PASO de agosto del 2019, Miguel Lunghi derrotó a Marcos Nicolini por 26.894 sufragios (64,23%) y a 14.976 (35,76%) sumando ambos el 52% de los votos del distrito. La concejala Etchazarreta responde al sector del candidato que perdió las primarias ya que fue como primera candidata a concejala de su lista.

Nicolini manifestó en diciembre pasado que “el Gabinete no expresa una renovación sino una continuidad. No hay una renovación, nosotros propusimos gente nueva para integrar distintas áreas del gobierno y no estamos en ningún lado”.

Para dejar en claro su posición, el dirigente político afirmó: “Vamos a seguir trabajando y vamos a ser la alternancia de Lunghi en 2023”.

Miguel Lunghi, luego de la polémica desatada por la concejal de su espacio, expresó que hay algunas personas que “quieren ser candidatos y ya están pensando en el 2023”.

¿Medida demagogica o es lo que corresponde?

El actual mandatario de Tandil expresó: “Ahora ven que todos se bajan un poco el sueldo, pero nadie se fija en lo que ganan. Y yo he querido bajármelo, pero el Tribunal de Cuentas me lo prohibió. Pero gano 170 mil, que es mucho, no 440 mil como el de Mar del Plata. Entonces tienen que analizar todos los datos”.

En Mar del Plata gobierna otro hombre de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro quien redujo un 20% su salario y un 15% al de sus funcionarios. Tambien congelaron a bajaron sus dietas en Chivilcoy, Las Flores, Coronel Suárez, Salto y Berisso, entre otras distritos.

“No puedo ponerles un congelamiento a los funcionarios míos cuando yo los hago trabajar los sábados y los domingos. Y yo no digo que esté bien que un jubilado gane 20 mil pesos, ¿pero cuánto les voy a pagar a los secretarios?”, insistió Lunghi y abrió otro debate.

El intendente de Tordillo, tiene una posición similar al mandatario de Tandil. Héctor Olivera, del Frente de Todos, criticó "la moda de algunos intendentes" de bajarse el sueldo para paliar la situación financiera de sus Comunas recordando que desde hace 18 años tomó la decisión de "resignar el 50% del salario": "Y no hago demagogia donándolo a alguna fundación o algo por el estilo".

¿Los sueldos de los intendentes están en relación con el salario medio de un trabajador? ¿Es correcta la comparación de Lunghi con otros mandatarios que lo superan en sueldos? Y por último, ¿Es demagogia o son propuestas valiosas?