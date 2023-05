El presidente Alberto Fernández participó del Tedeum en la Catedral metroplitana, en una ceremonia presidida por el cardenal y arzobispo Mario Poli, quien llamó al diálogo en este año electoral y remarcó la desigualdad existente en la sociedad.

El arzobispo de Buenos Aires destacó también que "recientes estudios de campo" demuestran "la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población más vulnerable".

"Es de información pública que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres y ese porcentaje se visualiza más crudamente si consideramos que alcanza a 8.200.000 menores de edad, de los cuales hay más de 4.200.000 con carencias alimenticias", enfatizó.

Por otra parte, Poli ante "un nuevo proceso electoral para elegir a quienes aspiran conducir la Nación", planteó que se trata de "una inmejorable oportunidad para que los candidatos manifiesten su vocación de servicio y aprovechen sus palabras para hacer docencia democrática, con propuestas claras y realistas, sin descalificar a los que compiten; con un lenguaje nuevo que promueva la solidaridad y devuelva al pueblo la confianza y el deseo de participar en la construcción de un destino común".

En la Catedral estuvieron varios ministros del Gabinete nacional, como Sergio Massa y Agustín Rossi, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Necesitamos aceptar que toda democracia padece momentos de conflictividad. En esas situaciones complejas, alimentar la confrontación buscando culpables en el pasado o en el presente, puede parecer el camino más fácil, sembrando desconfianza y alimentando más enfrentamientos. Pero el modo más sabio y oportuno de prevenirlas y abordarlas es procurar consensos a través del diálogo", postuló.

Minutos antes del Tedéum, el presidente sostuvo que el 25 de mayo "a todos nos convoca a repensarnos como sociedad" y remarcó que "es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión".

Fernández dijo a los periodistas acreditados en Casa Rosada que "es un 25 de mayo muy especial para mí, el último de este mandato, con lo cual lo celebro de modo especial", y refirió que esta fecha "a todos nos convoca a repensarnos como sociedad". "Y es también un día especial para mí porque hace 20 años entrábamos con Néstor (Kirchner) a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo,

honestamente", refirió el mandatario

Respecto al acto que encabezará esta tarde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo con motivo del 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, dijo: "Yo no voy a estar, pero Néstor nos unió", aclaró, y explicó que "no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando y me estoy yendo", tras su presencia en el Tedeum en la Catedral metropolitana, porque "tengo mi familia en Chapadmalal".

Al último Tedeum enbabezado por el cardenal Poli, quien renunciará a en los próximos días, también asistieron los obispos auxiliares de la Ciudad y líderes de otras confesiones religiosas.