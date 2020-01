Desde San Bernardo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof presento en conferencia la temporada 2020 con el programa denominado “Recreo”. Su discurso ponderó las medidas de su gestión vinculadas a la baja del 25% en la luz, la suspensión del aumento en peajes y naftas como motor del turismo. Recordó la gestión de Cambiemos y se diferenció resaltando que las vacaciones “no son un privilegio”.

“Irse de vacaciones no es un privilegio, ni una locura, ni una fantasía, ni algo que no nos merecíamos, ni algo que significaba vivir por encima de las posibilidades. Tener un descanso viene desde tiempos bíblicos pero disfrutar y poder hacerlo con la familia no significa una pérdida sino una ganancia. El descanso de las vacaciones mejora la productividad y desde la década de 1940 es un derecho, ni fantasía, ni privilegio”, expresó Kicillof.

El gobernador estaba acompañado por el intendente del Partido de la Costa Cristian Cardozo, el diputado provincial Juan Pablo de Jesús y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. El ministro de seguridad provincial, Sergio Berni, tambien estuvo presente pero no subió al escenario.

“Una de las decisiones que tomamos es que el turismo fuera tratado como un tema de producción y de empleo. Por eso actualmente es incumbencia del Ministro Augusto Costa. Entendemos al turismo como una industria. Es fuente de trabajo y forma de vida”, continuó el Gobernador. “Tengo la impresión que va a ser la mejor temporada de los últimos 5 años”, arriesgó el mandatario provincial

Augusto Costa uso el nombre del programa “recreo” en su intervención y recordó algunas frases de dirigentes de la gestión de Cambiemos. “Es una provincia para tomarse un recreo. El gobierno anterior decía que irse de vacaciones era un lujo y no se lo merecía cualquiera. No es así, tiene que ser para todos el turismo y la cultura”, dijo el funcionario.

El diputado provincial del Frente de Todos y ex intendente del partido de La Costa, Pablo de Jesus, también rememoró algunas decisiones del gobierno de Mauricio Macri y María Eugeni Vidal. “Eliminar el ordenamiento de los feriados nos significó que en un año nosotros perdiéramos 500 mil turistas. Después se pudo revertir en la legislatura esa medida que había creado Cristina Kirchner”.