El Intendente de Vicente López, Jorge Macri, desató tensión dentro del PRO luego de una entrevista brindada a un matutino porteño. El titular de Pro en Buenos Aires, que aspira a competir por el sillón de Axel Kicillof en 2023, se metió de lleno en el armado opositor en la Provincia. En ese marco, sostuvo que Emilio Monzó, aliado de Horacio Rodríguez Larreta, "no es parte de Juntos por el Cambio en la provincia" y en esa línea consideró que dentro de el espacio de Juntos por el Cambio "hay sumas que restan".

Que Santilli no es de la Provincia, que Monzó no es del espacio... Qué querés ser, candidato por descarte? Perdele el miedo a las PASO que hay que ganarle a los K, no a vos. Ahora entiendo porqué hablan de eliminarlas... https://t.co/jTKuKcgPT0 — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) April 3, 2021

El primo del expresidente Mauricio Macri, que está al frente del Grupo Dorrego -que aglutina a los intendentes del macrismo-, también le marcó la cancha al vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, quien desde hace meses recorre el conurbano y brinda entrevistas a periodistas bonaerenses para posicionarse en la carrera por la gobernación. En ese contexto, Jorge Macri aseguró que "son los referentes bonaerenses de la coalición los que deben definir la estrategia en el distrito" de cara a las elecciones legislativas de este año.

Las declaraciones de Jorge Macri sobre Monzó brindadas al diario La Nación generó la reacción inmediata de sus armadores. En ese sentido, el exdiputado nacional Nicolás Massot se manifestó a través de su cuenta de Twitter. "Que Santilli no es de la provincia, que Monzó no es del espacio... ¿Qué querés ser, candidato por descarte? Perdele el miedo a las PASO que hay que ganarle a los K, no a vos. Ahora entiendo por qué hablan de eliminarlas”, lanzó el exjefe del bloque de Pro en Diputados y actual director del Banco Ciudad.

La única verdad es la realidad! Monzó dejó de ser de JxC, Él solito! Y Santilli lo único que tiene de bonaerense es el cambio de domicilio! https://t.co/okEqq5rN4D — Natalia Villa (@dipnataliavilla) April 3, 2021

Por su parte, el legislador nacional Sebastián García de Luca (Juntos por el Cambio-Buenos Aires), jefe de campaña de Monzó en la provincia, pidió "amplitud": "Déjà Vu. La misma discusión interna que en 2014, cuando Monzó construía Cambiemos para ganarle al kirchnerismo. Y los mismos queriendo tener un partido chico, manejable y sin competencia, como si fuera una franquicia familiar". Cabe recordar que De Luca y Massot, que aspira a ser intendente de Tigre, trabajan desde hace meses en el armado de Monzó en la Provincia.

Qué te pasó Nicolás? La discusión no es PASO si o PASO no. La discusión es si ustedes van a ser funcionales al Gobierno Nacional después de las elecciones. Y los antecedentes de este corto tiempo no les juegan a favor en eso (sigo) https://t.co/5GGnLhY5GJ — Sole Martinez (@soledadmartinez) April 4, 2021

En tanto, los laderos de Jorge Macri, como la diputada nacional Natalia Villa, la diputada provincial Verónica Barbieri, el senador bonaerense Gabino Tapia y la concejal de Vicente López, Soledad Martínez, apuntaron contra Massot. ¿Qué te pasó, Nicolás? La discusión es si ustedes van a ser funcionales al Gobierno después de las elecciones. Y los antecedentes de este corto tiempo no les juegan a favor en eso”, expresó Martínez, estrecha colaboradora de Macri. La pelea promete continuar y cruje la interna de Juntos por el Cambio.