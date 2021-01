Por Ramiro Pablo Gómez

En noviembre del 2020, el gobierno bonaerense, anunciaba que la Provincia tendría su temporada de verano pero en condiciones atípicas por la pandemia. Ese periodo comenzó el primero de diciembre y los datos registrados muestran números alarmantes para el sector hotelero y un turismo encabezado por propietarios no residentes

El intendente de General Alvarado (Miramar), Sebastián Ianantuony, anticipaba a LaNoticia1.com antes del inicio de la temporada un escenario como el actual. “El panorama se presenta incierto porque hemos visto que las casa quinta alrededor de Capital están todas alquiladas y estamos viendo que va a ser una temporada de propietarios no residentes más un extra de turista que nos vengan a visitar. Todos están calculando un rango del 30 al 35% de lo que fue la temporada anterior”.

La temporada en cifras:

Desde el primero de diciembre, dentro de la Provincia de Buenos Aires, se emitieron 1.234.706 certificados “Cuidar Verano”. Esa cifra equivale a 2.609.633 personas que se desplazaron por el territorio bonaerense.

Los datos de la última semana turística (del 11 al 17/01) son una foto de lo que es una temporada atípica.

Un 62% de visitantes son propietarios no residentes que se desplazaron hacia su vivienda vacacional. Un 18% optó por alquilar un inmueble y solo un 20% reservó habitación en hotel, apart o cabañas.

Desde el sector hotelero de La Costa calificaron a los números de este verano como “un desastre” con jornadas que llegaron al 8 o 10% de ocupación. A la vez, el intendente de ese Partido, Cristian Cardozo, celebró que esa comuna fuera la más elegido hasta el momento.

“Con orgullo les quiero contar que el Ministerio de Turismo y Deportes informó que desde que la temporada se puso en marcha, el 1 de diciembre, el destino de toda la Argentina más elegido para salir de vacaciones ha sido el Partido de La Costa, según los datos del Certificado Verano”, expresó Cardozo.

Hay que tener en cuenta que el solo desplazamiento de turistas puede no impactar en el sector turístico conformado por hoteles, apart, cabañas o alojamientos registrados para tal fin, y por eso, hablan de "desastre". Los primeros números públicos de esta temporada demuestran que el turista no le generó un ingreso importante al sector hotelero sino más bien, todo lo contrario.

Los medios de transporte elegidos refuerzan la tendencia a viajar por fuera del circuito turístico tradicional. Un 81% eligió circular con su propio vehículo, un 14% con ómnibus y un magro 5% con avión.

Otra característica “atípica” que arroja este dato del transporte es que los visitantes prefirieron hacer un turismo de cercanía y evitar largos desplazamientos. Ese es uno de los motivos por lo que Tigre se ha destacado también esta temporada.

La Secretaria de Turismo municipal, Florencia Mosqueda, expresó a LaNoticia1.com algunos motivos de esa elección. “En principio estamos a 30 kilómetros de Capital Federal. Con esta nueva normalidad, muchas personas que antes viajaban al exterior se inclinaron por el micro turismo. No solamente tenemos un distrito de contacto con la naturaleza como el Delta sino que también hay personas que han optado por alquilar una casa un mes dentro de barrios cerrados o zonas de quintas”.