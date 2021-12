Son 13 alcaldes del Frente de Todos y 3 de Juntos. Según la ley provincial que entró en vigencia en 2016, aquellos elegidos en 2015 y reelectos en 2019, ya no se podrían presentar en 2023. Pero hecha la ley, hecha la trampa: La normativa también establece que si por dos años y un día no estuvieron en el cargo, no cuenta como un mandato. El resto, hasta el 9 de diciembre tienen tiempo de sumarse a la maniobra.