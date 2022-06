Sobre la economía nacional, Bullrich consideró que el país debe ir "al Bimonetarismo, como han hecho Perú y Uruguay". La titular del PRO se dirigió a aquellos que ocuparán un cargo ejecutivo: “Cada uno que se sienta representando a la gente, necesita tener en claro los cambios que tiene que hacer, y el que no se anima se va. Nos sirven los que tengan el coraje del cambio, no los que tengan miedo". El expresidente aseguró: "Somos el cambio o no somos nada".